Knochen gefunden: DNA in Solingen führt zum Vermisstenfall Susanne S. - weitere Knochenfragmente gefunden

1990 ist die damals 25-jährige Susanne S. Hamburg verschwunden. 2019 wurde ein Knochen in Solingen gefunden. Neue DNA-Spuren führen nun zum Fall Susanne S. Jetzt hat die Polizei weitere Knochenfragmente gefunden. Was nun passiert.

Solingen/Hamburg. Die Kriminal- sowie die Bereitschaftspolizei sind seit dem heutigen Dienstag in der Heresbachstraße in Solingen-Wald im Einsatz. Im Garten eines Wohnhauses finden seit Dienstagmorgen Ausgrabungen mit schwerem Gerät statt. Dabei kommen Bagger und Lkw zum Einsatz. Am Nachmittag wurden weitere Geräte an den Fundort des Knochens gebracht. Dadurch sollen die Arbeiten weiter vereinfacht werden. Auch am Mittwoch wird ab dem Morgen weiter nach Beweismitteln und Spuren gesucht, berichtet das Solinger Tageblatt.

+ Im Garten eines Wohnhauses wird der Garten umgegraben, um weitere Knochen zu finden. © Gianni Gattus

Hintergrund ist ein Knochenfund von vor vier Jahren, der nach neuester Erkenntnis einem Vermisstenfall aus Hamburg zuzuordnen ist. Dort werde seit 1990 eine damals 25-jährige Frau vermisst, sagt Janina Bachtenkirch, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Wuppertal.

Eine Verwandte der Vermissten habe nun eigene DNA abgegeben. Aufgrund neuer technischer Möglichkeiten konnte anhand dieses Materials gesichert festgestellt werden, dass es sich bei dem gefundenen Knochen um ein Fragment eines Oberschenkelknochens der 25-Jährigen handelt.

Polizei durchkämmt den Garten

Ziel des Polizeieinsatzes ist nun, weitere Knochen und Spuren zu finden. Auch müsse geklärt werden, ob es sich bei dem Tod der Frau überhaupt um ein Verbrechen handelt.

In dem Garten an der Heresbachstraße haben die Beamten deshalb am Dienstag mit Hilfe eines Baggers ein etwa zwölf Quadratmeter großes und knapp zwei Meter tiefes Loch ausgehoben. Eine Hecke an der Grenze zum Nachbargrundstück wurde entfernt. Die Beamten der Kripo und der Bereitschaftspolizei sieben die ausgehobene Erde durch und durchsuchen sie nach Knochenresten.

Polizei findet weitere Knochenfragmente im Garten

Am frühen Nachmittag wurden so weitere Knochenfragmente gefunden, bestätigt die Staatsanwaltschaft. Diese müssten nun untersucht werden. Ob es sich um menschliche oder tierische Knochen handelt, sei deshalb noch nicht klar.

Die Arbeiten im Garten sind zunächst bis Mittwoch angesetzt. Der Garten befindet sich auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses. Es war 2017 errichtet worden. Zwei Jahre später wurde der Knochen bei Gartenarbeiten gefunden.

Warum zwischen dem Knochenfund und dem Umgraben des Gartens vier Jahre vergangen, konnte die Staatsanwaltschaft bisher nicht beantworten.

Wir berichten weiter

Weitere Blaulichtmeldungen aus der Region