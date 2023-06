Kliniken investieren Millionen in den Ausbau

Wuppertal. Neue Gebäude, Notaufnahmen und Technik – die Wuppertaler Krankenhäuser sanieren und erweitern.

Von Martin Gehr

Während zurzeit über bundesweit drohende Klinikschließungen diskutiert wird, investiert der Gesundheitssektor in Wuppertal hingegen kräftig in den Ausbau der Krankenhäuser. Das zeigt eine Befragung der Westdeutschen Zeitung. Welche Erweiterungspläne konnten bislang umgesetzt werden? Welche Investitionen sind derzeit geplant? Und wirkt sich der Ausbau räumlicher Kapazitäten auf die Qualität der Kliniken aus?

Besonders im Klinikverbund St. Antonius und St. Josef konnten in den vergangenen fünf Jahren mehrere Großbauprojekte abgeschlossen werden. 2019 wurde das Akuthaus mit neuem Bettenhaus und einer Notfallambulanz am Krankenhaus St. Josef in Betrieb genommen. Zudem wurde das Petrus-Krankenhaus um eine neue Intensivstation, einen kardiologischen Interventionsbereich mit Herzkatheterlabor und Hybrid-OP, zwei Stationen mit 30 Betten und eine HNO-Ambulanz erweitert. Letztere wurde Ende 2021 mit dem Umzug der Klinik für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie von der St. Anna-Klinik an das Petrus-Krankenhaus in Betrieb genommen.

Neben der Ausstattung ist auch der Brandschutz ein Thema

Hinzu kam für 2,5 Millionen Euro das Zentrum für Notfallmedizin sowie eine so genannte Weaningstation, um Patienten zu versorgen, die nach großen Operationen, schweren Erkrankungen oder auch mit bestimmten Vorerkrankungen länger künstlich beatmet werden müssen.

Wie Geschäftsführer Björn Hoffmann mitteilt, wird aktuell sowohl im Petrus-Krankenhaus als auch in St. Josef der Brandschutz verstärkt. Die Maßnahme ist auf drei Jahre angelegt und kostet drei Millionen Euro. „Außerdem werden wir in den nächsten Jahren verschiedene Wahlleistungsbereiche sanieren.“

Auch das Helios Universitätsklinikum baut: An der Heusnerstraße in Barmen entsteht seit 2021 ein neuer Gebäudekomplex, der alle Einrichtungen patientenfreundlich miteinander verbinden soll. Die Investitionen betragen 120 Millionen Euro, nach Angaben von Kliniksprecherin Franziska Vallentin sind die Arbeiten im Zeitplan; eine Fertigstellung ist für 2024 angesetzt. Im Zuge dessen haben die Umzugspläne des Herzzentrums vom Arrenberg nach Barmen nach wie vor Bestand, bestätigt Janine von Heyking, am Klinikum Leiterin für Marketing und Kommunikation.

„Die vergangenen Jahre waren auch für uns sehr außergewöhnlich“, betont Norman Westphal, Geschäftsführer des Agaplesion-Bethesda-Krankenhauses. Jedoch sei es auf Basis einer „soliden Finanzlage“ möglich, das Angebot der Klinik an der Hainstraße in Elberfeld auszubauen. Rund 17 Millionen Euro investiert das Krankenhaus in die medizinische Weiterentwicklung. Die Erweiterung der Zentralen Notaufnahme sowie des OPs seien „in vollem Gange“, teilt Norman Westphal mit. „Auch konnte der zweite Schockraum im vergangenen Jahr fertiggestellt werden.“ Dort werden innerhalb der Notaufnahme schwerstverletzte Patienten versorgt – mit digitalem Röntgensystem, Computertomograf sowie Ultraschall- und Narkosegeräten. 1,2 Millionen Euro wurden dafür investiert. Im Mai wurde das neue Neurokadiovaskuläre Zentrum gegründet. Hier arbeiten Ärzte aus Neurologie, Kardiologie, Angiologie und Gefäßchirurgie zusammen. Dort werden Notfälle wie auch langfristige Gefäßerkrankungen fächerübergreifend besprochen, behandelt und therapiert.

Die Fachkliniken scheinen ebenfalls vom Standort Wuppertal überzeugt. Nachdem es bei der Vamed Reha-Klinik Bergisch Land zwischenzeitlich die Überlegung gab, den Standort in Ronsdorf aufzugeben, da der Pachtvertrag auslief, konnte dieser 2021 jedoch um sieben weitere Jahre verlängert werden. „Aufgrund der demografischen Entwicklung wird der Bedarf an Rehabilitationsmaßnahmen weiter steigen“, sagt Kliniksprecher Volker Martin. So baue die Reha-Klinik am Saalscheid etwa den Fachbereich Gastroenterologie weiter aus. „Seit diesem Jahr erhalten Patienten zum Beispiel eine digitale Tele-Reha-Nachsorge, damit sie ihre Therapieerfolge auch nach dem Aufenthalt langfristig sichern.“

Als psychiatrische Fachklinik mit fünf Standorten in Wuppertal ist auch die Evangelische Stiftung Tannenhof auf Wachstumskurs. Die Planungen zum angekündigten Neubau in Barmen laufen noch. Hier sei noch ein externes Laborgebäude im Weg, dessen Abriss 2024 erfolgen soll, teilt der kaufmännischen Direktor Dietmar Volk mit. „Dort werden wir dann mindestens zwei Stationen errichten.“

Ein weiteres Projekt der Stiftung ist das „Haus für seelische Gesundheit“ – eine Tagesklinik, die in der ehemaligen Volksbank an der Bernhard-Letterhaus-Straße nahe dem Alten Markt entstehen soll.

„Durch die Anträge und die Bearbeitungszeit des Bauamtes vergeht Zeit, insbesondere beim Genehmigungsverfahren, da es auch um eine Umnutzung des Gebäudes geht“, gibt Dietmar Volk zu bedenken.

Corona

Eine gute Nachricht vermelden die Kliniken zu Corona-Maßnahmen. Die Lage habe sich seit dem vergangenen Jahr normalisiert, sagt Franziska Vallentin vom Helios Universitätsklinikum. „Das Tragen von Atemschutzmasken im Umgang mit anfälligen Personen oder aus sonstiger infektionshygienischer Notwendigkeit wird wie in den Zeiten vor Corona selbstverständlich fortgeführt.“ Björn Hoffmann vom Klinikverbund St. Antonius und St. Josef teilt mit, „dass wir seit Aufhebung der Schutzmaßnahmen keine erhöhten Raten an Atemwegsinfektionen unter Patienten und Mitarbeiterin beobachtet haben“.