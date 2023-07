Klingenpride in Solingen: 30 Stände warten auf die Besucher

Die Veranstalter hoffen, an den Erfolg des ersten Klingenpride im vergangenen Jahr anknüpfen zu können.

Vorbereitungen für den Solinger CSD am 29. Juli laufen auf Hochtouren. Das wartet alles auf die Besucherinnen und Besucher.

Von Kristin Dowe

Solingen. Mit einem so schnellen Zuwachs hätte Manfred Ackermann vom Orga-Team des Klingenpride nicht gerechnet: „Wir haben inzwischen 25 Prozent mehr Stände als ursprünglich geplant. Insgesamt liegen wir jetzt bei 30 Stück. Das große Interesse freut uns sehr“, sagt er über den Solinger Christopher Street Day am 29. Juli, der seine Schatten bereits vorauswirft. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, so Ackermann.

Anders als das große Pendant, der Kölner CSD, sei die Solinger Veranstaltung im Zeichen des Regenbogens weniger kommerziell ausgerichtet. Ein inhaltlicher Schwerpunkt liege auf dem Selbsthilfebereich, der für alle Gruppen der queeren Community reichlich vertreten sei.

Auch für die Sicherheit der Feiernden sei umfänglich gesorgt, betont der Solinger SPD-Politiker. So werde das Festgelände an den Güterhallen im Südpark nicht nur von Polizei und Mitarbeitenden des Kommunalen Ordnungsdienstes bestreift – auch ein privater Security-Dienst sei zusätzlich im Einsatz. Da an der Bahnstrecke am Alten Bahnhof ein Gitter defekt ist, werde dieser Bereich zusätzlich vergittert und gesichert.

Größerer Andrang als im letzten Jahr: Die Veranstalter stehen vor neuen Herausforderungen

Dass erhöhte Vorsichtsmaßnahmen beim CSD leider noch immer notwendig sind, zeigten in der Vergangenheit immer wieder homophobe Angriffe auf queere Personen, unter anderem in Augsburg, Saarbrücken und Hannover. Bei der Erstauflage des CSD in Solingen hatten heruntergerissene Regenbogenfahnen im vergangenen Jahr außerdem die Vorfreude getrübt.

Doch Manfred Ackermann und seine Mitstreiter blicken positiv auf das anstehende Event im Südpark, das aktuell viel Organisation erfordere. „Ich dachte zunächst, dass wir weitgehend auf den Erfahrungen des vergangenen Jahres aufbauen könnten. Das war aber ein Trugschluss“, so Ackermann, denn durch den verstärkten Andrang hätten sich viele weitere Herausforderungen gestellt.

Für die große Party in der Eishalle gibt es noch Tickets

Etwas schleppend laufe noch der Kartenvorverkauf für die anschließende After-Klingenpride-Party in der Eishalle. Dort werden die DJs Mickey Friedmann aus Berlin und Esteban Lopez aus Mallorca für Stimmung sorgen. „Viele entscheiden sich vermutlich eher spontan, zu der Party zu kommen, statt vorher Karten zu kaufen.“

Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren benötigen für die Teilnahme an der Party in der Eishalle eine schriftliche Erlaubnis der Eltern. Der Eintritt kostet 10 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr und 5 Euro Mindestverzehr. Der CSD im Südpark läuft von 15 bis 23 Uhr. Die Party in der Eishalle startet ab 23 Uhr, Ende offen. Tickets sowie Infos zur Veranstaltung unter: klingenpride.de

Auch in Remscheid soll es in diesem Jahr einen CSD geben