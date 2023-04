Klima-Aktivisten lassen Luft aus Autoreifen

Nächtliche Aktion im Briller Viertel.

Wuppertal. In der Nacht auf Dienstag ist im Bereich des Briller Viertels bei mehreren Autos Luft aus den Reifen gelassen worden. Die Polizei spricht von 18 betroffenen Fahrzeugen. Für die Aktion zeichnen offenbar sogenannte Aktivisten der Gruppe „Tyre Extinguishers“ verantwortlich. Ein entsprechendes Bekennerschreiben liegt unserer Redaktion vor.

In dem mit „Achtung – Ihr Spritfresser ist tödlich“ betitelten Schreiben heißt es: „Sie werden wütend sein, aber nehmen Sie es nicht persönlich. Es liegt nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Auto. Wir haben dies getan, weil das Herumfahren in städtischen Gebieten mit einem riesigen Fahrzeug enorme Folgen für andere hat.“ Die Täter klemmten den Text auch hinter die Scheibenwischer der beschädigten Autos.

Dem Bekennerschreiben zufolge richtet sich die Aktion vor allem gegen Fahrer von sogenannten SUVs. Diese seien „eine Katastrophe für das Klima“ und für einen massiven Anstieg der Kohlendioxid-Emissionen verantwortlich, heißt es in dem Text. Den Besitzern der Fahrzeuge unterstellen die Täter „reine Eitelkeit“. Die Polizei konnte auf Nachfrage allerdings keine gezielten Aktionen gegen einen bestimmten Fahrzeugtyp bestätigen.

Es ist nicht die erste Sabotage-Aktion gegen SUVs in Wuppertal. Zuletzt hatten sich Unbekannte im vergangenen November an zahlreichen Autoreifen zu schaffen gemacht. Damals wurden der Polizei mehr als 30 Fälle gemeldet – hauptsächlich aus dem Briller Viertel, wo die Aktivisten jetzt auch wieder zugeschlagen haben. Davor war es im Januar 2022 zu ähnlichen Vorfällen in Wuppertal gekommen.