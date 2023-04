Kleines Böhm-Zebra auf der Afrikaanlage

Das Jungtier erkundet bereits kurz nach der Geburt das Gehege.

Wuppertal. Böhm-Zebrastute Fadila hat nach einer Tragzeit von etwa einem Jahr ein Jungtier zur Welt gebracht. Vater des Fohlens ist der sechsjährige Hengst Seth. Für Fadila ist es bereits das zweite Jungtier, das sie im Grünen Zoo Wuppertal zur Welt brachte. Ihr erstes Fohlen Kemi lebt inzwischen im Zoo Berlin.

Als Fluchttiere können Zebrajungtiere schon kurz nach der Geburt stehen und ihrer Mutter folgen. Deshalb erkundete das Fohlen, dessen Geschlecht noch nicht bekannt ist, recht schnell dicht an der Seite seiner Mutter die Außenanlage und machte Bekanntschaft mit den Afrikanischen Zwergziegen, die sich die Anlage mit den Böhm-Zebras teilen. Fadila und ihr Jungtier sind somit ab sofort zusammen mit dem Hengst Seth und der zweiten Stute Dumi auf der Afrikaanlage zu sehen.

Das Böhm-Zebra ist eine Unterart des Steppenzebras und in Ostafrika heimisch. Das Steppenzebra ist in seinem angestammten Lebensraum bisher noch weit verbreitet. Da die Bestände durch Bejagung und Lebensraumverlust jedoch immer weiter abnehmen, wird die Art von der Weltnaturschutzunion IUCN in ihrer Roten Liste bedrohter Tierarten inzwischen als „potenziell gefährdet“ eingestuft.