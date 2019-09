A 46: Lkw kippt auf die Seite 

Unfall

Nach einem schweren Unfall mit einem Lkw war die Autobahn 46 auf Höhe der Anschlussstelle Wuppertal-Varresbeck stundenlang gesperrt. Mittlerweile kann die Fahrbahn wieder einspurig genutzt werden.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei war zur Unfallzeit ein 59-jähriger Kraftfahrer mit seinem Lkw plus Anhänger auf der A 46 in Richtung Düsseldorf unterwegs. Unmittelbar hinter der Anschlussstelle Wuppertal-Varresbeck kam es am Zugfahrzeug hinten rechts zu einem Reifendefekt. In der Folge verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Gespann. Das Fahrzeug prallte zunächst gegen die rechte Leitplanke, schaukelte sich dann auf und kippte auf die linke Seite. Hierbei wurde der Fahrer verletzt und anschließend zur Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Der umgekippte Hängerzug lag auf den beiden rechten Fahrsteifen.

Die Ladung in Form von Metallteilen (Befestigungsklammern für Schienenstränge) verstreute sich ebenfalls über diese beiden Fahrstreifen. Zunächst wurde die A 46 in Richtung Düsseldorf komplett gesperrt. Die Fahrbahn konnte etwa 40 Minuten später wieder einspurig benutzt werden.

Nach bisherigem Stand werden die Bergungsarbeiten voraussichtlich bis 16 Uhr andauern. red