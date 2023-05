Kiesbergtunnel in Wuppertal in beide Richtungen gesperrt

Verkehr

+ © Anna Schwartz Aktuell nicht befahrbar: Der Kiesbergtunnel in Wuppertal. © Anna Schwartz

Die Polizei rät dazu, den Tunnel zu umfahren. Die Dauer der Sperrung ist noch unklar.

Wuppertal. Der Kiesbergtunnel in Wuppertal ist seit etwa 9.30 Uhr am Dienstagmorgen in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist im Tunnel Beton von der Decke gefallen.

Die Einsatzkräfte leiten den Verkehr um und raten dazu, den Tunnel zu umfahren. Der zuständige Landesbetrieb Straßen NRW konnte sich auf Nachfrage noch nicht zu dem Problem äußern.

Wie lange die Sperrung dauert, ist aktuell noch nicht absehbar, teilte die Polizei mit.

Weitere Informationen folgen.

