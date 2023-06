Hauptbahnhof: Kehrwagen rollt in ECE

Unfall

Am Wuppertaler Hauptbahnhof kam es zu einem Zwischenfall.

Wuppertal. Am Dienstag kam es am Wuppertaler Hauptbahnhof zu einem Zwischenfall, bei dem ein Kehrwagen ins Gleisbett gerollt ist. Nach Angaben der Bundespolizei fuhr gerade ein ICE ein, erfasste den Wagen und schleifte ihn mit. Dabei wurde der Zug beschädigt. Nach Informationen unserer Redaktion handelte es sich um den ICE612 in Richtung Kiel. Es kam zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Offenbar war der Kehrwagen unzureichend gesichert worden. -neuk-

