Karnevalsfeier ersetzte den Rosensonntagszug

Wuppertal. Veranstaltung auf dem Johannes-Rau-Platz in Wuppertal.

Von Anne Palka

In diesem Jahr wird es keinen Rosensonntagszug geben: „Wir, das Carneval Comitee, haben uns im Einvernehmen mit den 16 Mitgliedsgesellschaften entschieden, den Rosensonntagszug ausfallen zu lassen“, schreiben die Organisatoren an die Stadt – in einem Antrag für eine Karnevalsfeier auf dem Johannes-Rau-Platz, die stattdessen stattfinden soll, am Karnevalssonntag, 19. Februar.

Das Programm soll von 11.11 bis 16 Uhr dauern. Auf der Bühne sollen verschiedene Gruppen musizieren, tanzen und feiern: der Wupper-Musik-Corps, der Vorstand des Carneval Comitee Wuppertal mit Show-Garde, Kölsch Adler, die Wuppertaler Prinzessin Susanna I., die Ehrengarde, Funky Marys, der Tanzcorps Fidele Sandhasen, das Jugendprinzenpaar Finn II. und Michelle II. und die Prinzengarde, Drummerholics Schlagzeug und die Coverband Kaschämm aus Köln.

Neben der Bühne sollen auf dem Johannes-Rau-Platz drei Pavillons für Informationen, den Verkauf von Bratwurst und Kuchen aufgestellt werden. Weil das Ziel der Organisatoren sei, Abfall zu vermeiden, gebe es die Bratwurst im Brötchen und Getränke im Pfandbecher, so die Veranstalter. Geplant ist auch ein Wagen für Bier und Softdrinks. Andere alkoholische Getränke wie Schnaps werden nicht ausgeschenkt. „Angetrunkene Personen bekommen von uns keine alkoholischen Getränke. Personen, die mit alkoholischen Getränken auf den Platz erscheinen, bekommen einen Platzverweis“, schreibt das Carneval Comitee. „Somit wollen wir die Veranstaltung fröhlich und stimmungsvoll über die Bühne bringen.“ Ob die Karnevalsfeier so stattfinden darf, muss allerdings noch die Politik entscheiden

„Schunkeln, Lachen,Herzlichkeit“

Unter dem Sessionsmotto „Schunkeln, Lachen, Herzlichkeit – endlich wieder Narrenzeit!“ haben das Carneval Comitee und die Mitgliedsgesellschaften und -vereine weitere jecke Veranstaltungen organisiert. Der nächste Termin ist am Samstag, 11. Februar, die Gala der Ka. Ge. Fidele Jungens, ab 20 Uhr im Gemeindesaal Hottenstein an der Wittener Straße 146, Karten kosten 20 Euro. Am Sonntag, 12. Februar, gibt es um 11.11 Uhr in der Gaststätte Wiesenstübchen, Wiesenstraße 137, den Fassanstich der Nüller Alpen und Blauen Elberfelder – Eintritt frei. An Weiberfastnacht, Donnerstag, 16. Februar, wird ab 11.11 Uhr gefeiert, unter anderem mit der traditionellen Übergabe des Rathausschlüssels an die Jecken. Ab 17 Uhr lädt die Ka. Ge. Weinberger Funken in die Alte Feuerwache, Gathe 6, Eintritt 1 Euro. Die Ehrengarde feiert die Weiberfastnacht ab 18.11 Uhr im Gemeindesaal Hottenstein, der Eintritt ist frei. Am Karnevalsfreitag, 17. Februar, ist die Ka. Ge. Treuer Husar in der Alten Feuerwache (ab 18 Uhr, 12 Euro an der Abendkasse).