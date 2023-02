Karneval: Präsident hofft auf Umzug

Der Umzug würde an Tulpensonntag stattfinden.

Wuppertal. Wird es 2024 wieder einen Karnevalszug am Tulpensonntag geben? „Ich persönlich würde mir das wünschen“, sagt Wilfried Michaelis, Präsident des Carneval Comitee Wuppertal (CCW). Fest steht die Umsetzung aber noch nicht. Eine entsprechende Entscheidung falle im April auf der Jahreshauptversammlung. Michaelis wünscht sich für einen möglichen neuen Zug auch die Unterstützung neuer Vereine und Gruppen.

Die Open-Air-Party auf dem Rathausvorplatz in Barmen am Sonntag sei in diesem Jahr trotz des Regenwetters „sehr gut angekommen“.