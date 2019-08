Kanu-Tour nur mit Wupper-Führerschein

Wassersport

BERGISCHES LAND Wassersport darf zwischen Müngsten und Opladen nur betreiben, wer die Qualifizierung zum Bootsführer besitzt. Neue Kurse starten.

Von Hans-Peter Meurer

Mit dem Frühling beginnt die Wassersportsaison. Und da ist die Wupper zwischen Müngsten und der Mündung in den Rhein ein zunehmend beliebtes Ziel. Doch nicht jeder darf die Wupper mit einem Kanu befahren. Voraussetzung zum Wassersport ist der Nachweis eines Qualifizierungslehrgangs zum Bootsführer speziell auf der Wupper. Damit soll das unter Schutz gestellte Flora-Fauna-Habitat-Gebiet zwischen Müngsten und Opladen geschont werden.

Hintergrund: Seit mehr als 40 Jahren bemühen sich der Wupperverband sowie die Anrainerstädte und -kreise erfolgreich um eine bessere Wasserqualität der Wupper, die früher eine stinkende Kloake war. Durch viele Schutzmaßnahmen hat sich der Fluss zu einem intakten Lebensraum für viel seltene Tiere wie Lachse und Eisvögel entwickelt. Gleichzeitig hat die Wupper an Attraktivität für Freizeitsportler zugewonnen. Folge: Rahmenbedingen waren nötig, um den Schutz der Natur und die Freizeitnutzung in Einklang zu bringen.

Seit 2014 ist der Landschaftsplan „Burscheid und Leichlingen” des Rheinisch-Bergischen-Kreises rechtskräftig. Darin ist verankert, dass das Befahren der Wupper zwischen Müngsten und Opladen nur dem gestattet ist, der eine Qualifikation nachweisen kann. In Absprache zwischen Behörden und Städten, wurde darum ein Ausbildungsformat für Wassersportler geschaffen.

400 Wassersportler besitzen den Bootsführerschein für die Wupper

Schon knapp 400 Kanuten haben inzwischen eine solche Zertifizierung erworben. Kurse hierzu werden federführend von der Biologischen Station Mittlere Wupper mit Sitz in Solingen durchgeführt. Die Kurse richten sich sowohl an professionelle Anbieter von Kanutouren, von denen es derzeit zwei an der Wupper gibt, als auch an Personen, die eine private Paddeltour unternehmen wollen.

„Ziel des Lehrgangs ist es, Bootssportlern die Besonderheiten der Wupper zwischen Müngsten und Opladen näher zu bringen“, erläutert Dr. Jan Boomers. Er ist Leiter der Biologischen Station Mittlere Wupper. „Wir wollen die Kanusportler für den Lebensraum Wupper sensibilisieren, um so ein rücksichtsvolleres Fahrverhalten zu erzielen.“

„Der eintägige Kurs besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil“, erläutert Dr. Boomers. Für den praktischen Teil werden Boote zur Verfügung gestellt. „Wir erklären bei einer Gewässerfahrt, wo besonders auf Flora und Fauna geachtet werden muss“, fügt Boomers wissenschaftliche Mitarbeiterin Anke Kottsieper hinzu. Die Teilnahme am Kurs kostet 20 Euro. Abschließend erhält man ein Zertifikat, gleichbedeutend mit einem Wupper-Führerschein.