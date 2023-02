Känguru-Nachwuchs im Wuppertaler Zoo

Wuppertal. Bei den Bennettkängurus im Wuppertaler Zoo schaut seit Neustem ab und zu ein Jungtier aus dem Beutel seiner Mutter. Wann genau das Jungtier geboren wurde, lässt sich laut Zoo nicht genau sagen, denn ein Känguru-Jungtier werde nach einer sehr kurzen Tragzeit von nur etwa 30 Tagen völlig unterentwickelt geboren und ist zu dem Zeitpunkt gerade mal so groß wie ein Gummibärchen. Aus eigener Kraft kriecht es dann in den Beutel seiner Mutter und saugt sich an einer Zitze fest.