JVA Vohwinkel verkauft Artikel im Internet

Seit 2020 beteiligt sich das Gefängnis am Simonshöfchen am Onlineshop der NRW-Justizsvollzugsanstalten.

Von Christian Töller

Wuppertal. Das Internet ist für viele Menschen heutzutage die beliebteste, weil bequemste und oft auch günstigste Möglichkeit einzukaufen. In den zahlreichen Online-Shops gibt es so gut wie nichts, was es nicht gibt. Vertreten sind nicht nur große Namen, sondern auch viele kleinere und lokale Geschäfte – und auch die nordrhein-westfälischen Justizvollzugsanstalten. Bereits seit 2008 gibt es den Online-Shop „Knastladen.de“, in dem die verschiedenen Justizvollzugsanstalten ihre Produkte unter einem Dach anbieten. Mit dabei ist auch die JVA Wuppertal-Vohwinkel.

„Wir bieten auf der Seite Stühle an, die von den Inhaftierten von Hand hergestellt werden“, berichtet Nadine Schaumburg, die in der JVA Vohwinkel für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Die Stühle entsprechen der Din-Norm und sind zertifiziert. „Unsere Kunden sind hauptsächlich Behörden“, sagt Nadine Schaumburg. „Die Stühle sind für Sitzungszimmer, Büros oder auch Wartebereiche.“ Bestellen können natürlich nicht nur Behörden, sondern alle Interessierten. Die Preisspanne der aktuell auf der Seite angebotenen Stühle bewegt sich zwischen circa 114 und knapp 174 Euro.

„Wir verkaufen seit 2020 über den Knastladen unsere Stühle“, erzählt Nadine Schaumburg. „Jährlich verkaufen wir durchschnittlich circa 10 000 Stühle.“ Für die Herstellung der Sitzmöbel hat die Justizvollzugsanstalt Wuppertal-Vohwinkel extra Maschinen angeschafft und eine Halle entsprechend bestückt. „Derzeit haben wir zwischen 25 und 30 Arbeitsplätze in dieser Arbeitsmaßnahme.“ Die Inhaftierten erhalten durch die Tätigkeit unter anderem einen geregelten Tagesablauf, wie „normale“ Arbeitnehmer ihn haben. „Sie fangen morgens an, haben eine Mittagspause und arbeiten danach bis Feierabend weiter“, erläutert Nadine Schaumburg.

Bei der Herstellung der Stühle durch die Inhaftierten handelt es sich nicht um eine Ausbildungsmaßnahme, betont die Pressesprecherin. „Wir sind eine Kurzstrafenanstalt“, nennt sie den Grund. Je nach Vor-Ausbildung werden die Inhaftierten gefördert und eingesetzt. Zur Stuhlherstellung gehört auch eine Schneiderei.

Nicht nur Stühle, sondern auch Vogelhäuschen

+ Bei einem Basar in der JVA im Herbst können die Besucher auch Vogelhäuschen kaufen. Symbolfoto: dpa © Holger Hollemann

Doch die Stühle sind nicht das Einzige, was in der JVA Vohwinkel – auch als JVA Simonshöfchen bekannt – hergestellt wird. „Im Rahmen einer arbeitstherapeutischen Maßnahme stellen Inhaftierte auch Deko-Artikel her“, berichtet Nadine Schaumburg. „Dazu gehören Weihnachtsdeko wie Krippen, aber auch beispielsweise Vogelhäuschen und Futterhäuschen.“ Die in der arbeitstherapeutischen Maßnahme hergestellten Deko-Artikel sind allerdings nicht im „Knastladen.de“ erhältlich.

„Wer Interesse an den Deko-Artikeln hat, kann per E-Mail eine Anfrage an die JVA Vohwinkel stellen“, erklärt Nadine Schaumburg. Für die Anfragen stellt die JVA einen Katalog zur Verfügung, über den die Artikel dann ausgesucht werden können.

Eine weitere Möglichkeit, die verschiedenen Dekorations-Artikel zu erwerben, ergibt sich voraussichtlich im Herbst. Dann plant die JVA Vohwinkel einen Basar, auf dem Krippen, Vogelhäuschen und Co. verkauft werden sollen, wie Nadine Schaumburg, die auch die Freizeitkoordinatorin der JVA ist, ankündigt. Der genaue Termin wird bekanntgegeben, sobald er feststeht. „Der Online-Shop ‚Knastladen.de‘ wurde im August 2008 für die Öffentlichkeit freigeschaltet“, berichtet Maurits Steinebach, stellvertretender Pressesprecher der Landesjustizvollzugsdirektion NRW. „Aktuell bieten 28 der 35 nordrhein-westfälischen Justizvollzugsanstalten Produkte über den Knastladen an.“ Insgesamt umfasst das Angebot mehr als 1500 Produkte. „Monatlich werden durchschnittlich etwa 3000 Artikel bestellt“, erzählt Steinebach.

Das Sortiment enthält auch einige ausgefallene Produkte. „Ein Highlight ist sicherlich der Nistkasten in Form einer Kuckucksuhr. Dieser ist einer klassischen Kuckucksuhr nachempfunden, allerdings kann statt des Holzvogels ein echter Vogel aus dem Stübchen fliegen“, so Maurits Steinebach. „Ein anderes Highlight ist die Kochschürze aus original ‚Knast-Stoff‘, die sich mit einem individuellen Text bedrucken lässt.“

Auch für die Inhaftierten ist der Knastladen wichtig. „Durch die Mitwirkung bei der Produktion erleben viele Gefangene erstmals eine positive Anerkennung ihrer Leistung. Dies gilt besonders für die arbeitstherapeutischen Maßnahmen, bei denen den Gefangenen unter fachlicher Leitung der Bediensteten in den verschiedenen fachlichen Betrieben die Fertigkeiten zur Herstellung der Produkte vermittelt werden“, unterstreicht Steinebach. „Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Beschäftigung der Gefangenen ist der Umgang mit ihren Mitmenschen am Arbeitsplatz, welcher ebenfalls fachlich begleitet wird.“

