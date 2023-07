Loveparade-Unglück: Jurist muss Geld an Opfer geben

Hanhui Huang verlor seine Frau bei der Loveparade. Loveparade-Veranstalter und Land NRW bezahlten Schmerzensgeld. Davon kam nur ein Bruchteil bei ihm an.

Wuppertal. Ein Wuppertaler Anwalt muss auf sein Fremdgeldkonto überwiesenes Schmerzensgeld vollständig an den Ehemann eines Loveparade-Opfers auszahlen. Dieser hatte ausstehende Zahlungen in Höhe von 45 000 Euro vor dem Wuppertaler Landgericht eingeklagt. Auf Anraten des Gerichts erkannte der beklagte Anwalt diese Forderung nun an.

Als Hanhui Huang 2010 von dem Tod seiner Frau (38) bei der Loveparade im fernen Deutschland erfuhr, fiel er zunächst in Ohnmacht. Mehr als ein Jahr hatte seine Frau als Managerin für Huawei in Düsseldorf gearbeitet, Ehemann und Sohn waren in Shenzhen in China geblieben. Für den erlittenen Verlust hat die Versicherung des Loveparade-Veranstalters ihm und seinem Sohn 2020 155.000 Euro Schmerzensgeld zugestanden, das Land Nordrhein-Westfalen zahlte 2021 noch einmal 50.000 Euro. Die beiden Summen gingen auf ein Fremdgeldkonto seines damaligen Anwalts. Weitergeleitet hat der Anwalt jedoch in mehreren Raten nur 155.000 Euro.

Im August 2022 kündigte Hanhui Huang dem Anwalt und forderte die Restsumme, mit der der Anwalt sein Honorar verrechnen könne. Nun traf man sich vor Gericht: Die Richterin machte dem beklagten Anwalt deutlich, dass die Forderung des Ehemanns berechtigt sein dürfte, und empfahl ihm dringend, diese anzuerkennen. Der Ehemann war schließlich bereit, zuzusagen, die Zahlung nicht sofort einzufordern, wenn der Anwalt sie anerkennt. Dieser gestand schließlich zu. kati

Weitere Berichte aus Wuppertal