Junior Unis bilden ein Netzwerk

Wuppertal. Die innovative Idee der Wuppertaler Junior Uni verbreitet sich deutschlandweit.

Inzwischen gibt es neben der Junior Uni im Bergischen Land drei weitere Junior Unis in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Jetzt haben sich die Junior Unis zu einem Netzwerk zusammengeschlossen, das den gemeinsamen Austausch, die Qualitätssicherung und die gemeinsame Weiterentwicklung des Konzeptes in den Mittelpunkt setzt. Gestern (10. Mai) stellten sie ihr Netzwerk der Öffentlichkeit vor.

Das erste gemeinsame Projekt ist ein Junior Uni-übergreifender Wettbewerb zum Thema „Mode der Zukunft“. Seit 15 Jahren gibt es die Wuppertaler Junior Uni für das Bergische Land und inzwischen findet das innovative Leuchtturmprojekt deutschlandweit immer mehr Ableger. Neben den Junior Unis in Mülheim an der Ruhr und Essen entsteht derzeit eine weitere Junior Uni nach Wuppertaler Vorbild in Daun in der Eifel. Während in Essen und Mülheim an der Ruhr der Kursbetrieb bereits auf Hochtouren läuft, wird die Junior Uni in Daun im Dezember eröffnet.

„Es ist großartig, dass sich das innovative Konzept der Junior Uni weiterträgt und weitere Junior Unis nach dem Wuppertaler Vorbild entstehen“, schildert Dr. Ariane Staab, Geschäftsführerin der Wuppertaler Junior Uni. „Der Austausch der Junior Unis ist für alle sehr bereichernd und gewinnbringend. Zu Beginn haben wir als ‚Mutter der Junior Unis‘ allen Interessenten sehr gern beratend zur Seite gestanden und teilen unsere Erfahrungen gern mit den anderen Junior Unis.“