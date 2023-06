Junior Uni bietet Ferienkurse an

Junge Forscher und Tüftler zwischen 4 und 20 Jahren können an der Bergischen Uni in viele Themenwelten abtauchen.

Wuppertal. In einigen Ferienkursen an der Junior Uni gibt es noch verfügbare Plätze. Junge Forscher und Tüftler zwischen 4 und 20 Jahren können in viele Themenwelten abtauchen. Im Gesundheitscheck für Studierende zwischen 11 und 14 Jahren stehen beispielsweise die Funktionen des menschlichen Körpers im Mittelpunkt. In spannenden Experimenten dreht sich alles rund um den menschlichen Körper und es werden beispielsweise der Puls und der Blutkreislauf, die Funktion der Lunge, das Reaktionsvermögen sowie das Verdauungssystem unter die Lupe genommen.

Für Jugendliche ab 14 Jahren sind auch noch spannende Kurse im Angebot. Sie können im Kurs „Gestalter im Netz – Eure erste eigene Webseite“ kreativ werden und sich ihre eigene Webseite bauen. Hier bekommen sie erste Einblicke in die Programmierung und in die Berufsbilder. Im Kurs „Aquaponik – der automatisierte Indoor-Garten“ legen die Studierenden eine eigene tragbare Mini-Farm an. Sie verfügt über einen eigenen, ganz besonderen Kreislauf, der für Tiere, Pflanzen und Menschen gleichermaßen nützlich ist und die Studierenden am Ende hoffentlich sogar mit eigenem Salat oder selbst angebauten Tomaten versorgt.

Spannende Frauen der Weltgeschichte können Nachwuchshistoriker im Alter von 7 bis 10 Jahren im Kurs „Berühmte Frauen der Geschichte – eine kreative Begegnung“ kennenlernen.

Die Ferienkurse starten am 26. Juni und enden mit den Sommerferien am 4. August.

junioruni-wuppertal.de