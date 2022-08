Junior Uni: Kurse für Klassen

Wuppertal. Ab sofort können sich Schulklassen für Kurse aus dem Wintersemesterprogramm an der Junior Uni bewerben.

Das vielfältige Programm umfasst neben dem regulären Kursangebot auch AG-Formate. Zudem wurde das Fortbildungsprogramm für Lehrkräfte erweitert. „Mit dem erweiterten Fortbildungsprogramm wollen wir noch mehr Lehrkräften die Möglichkeit geben, an unserem Angebot teilzunehmen“, erklärt Stefanie Morgenroth, wissenschaftliche Fachkoordinatorin an der Junior Uni. „Dabei orientieren sich die Fortbildungen thematisch an unserem Kursangebot für Schulklassen.“ Auch Lehrer ohne Kursplatz können an den Fortbildungen teilnehmen.

In dem Angebot für Schulklassen bekommen Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, Themen aus dem Lehrplan aus einem anderen Blickwinkel mit hohem Praxisbezug kennenzulernen. Die AG-Formate sind ein Angebot im Nachmittagsbereich. Interessierte Schulen können sich ab sofort für das Kursangebot anmelden. Das reguläre Semesterprogramm wird am 10. August veröffentlicht, eine Anmeldung ist ab dem 21. August möglich. Das Wintersemester startet am 29. August 2022 und endet am 4. Februar 2023. Fragen zu den Schulkursen beantwortet Stefanie Morgenroth unter Tel. (02 02) 43 04 39 13 oder per E-Mail.

s.morgenroth@junioruni-wuppertal.de