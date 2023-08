Junior-Uni bietet 2700 Kursplätze im Wintersemester

Anmeldeverfahren per Los ab 10. August.

Wuppertal. Mit mehr als 2700 Kursplätzen in 211 spannenden und vielfältigen Kursen eröffnet die Wuppertaler Junior Uni für das Bergische Land das Wintersemester 2023, das am 28. August beginnt und bis zum 3. Februar 2024 läuft. Nachwuchsforscher zwischen vier und 20 Jahren können in den Kursen der verschiedenen Fachbereiche experimentieren, forschen und gestalten. Die Anmeldetage für das Wintersemester dauern vom 10. bis zum 14. August – anschließend werden die Kursplätze verlost.

Interessierte Kinder und Jugendliche können sich von Donnerstag, 10. August, 10 Uhr, bis Montag, 14. August, 10 Uhr, auf der Internetseite der Junior Uni für ihre Wunschkurse bewerben. Die Anmeldungen landen in diesem Zeitraum im „Lostopf“. Anschließend werden die Kursplätze im Losverfahren vergeben. Nach dem Anmeldezeitraum erhalten die Interessenten per E-Mail Rückmeldung über ihre Kursplätze.

Dieses Verfahren sei fairer für alle, erklärt die Junior Uni das Vorgehen. Regelmäßig gibt es Kurse, für die sich mehr Kinder und Jugendliche melden, als es Plätze gibt. In früheren Jahren galt die Reihenfolge der Anmeldung, daher gab es immer einen Ansturm bei der Anmeldung. Jetzt können alle in Ruhe auswählen und sich bewerben – die Entscheidung trifft das Los.

Für das aktuelle Verfahren ist eine einmalige Registrierung auf der Junior-Uni-Webseite erforderlich, um ein Familien- oder – für Jugendliche ab 16 Jahren – ein Studenten-Konto anzulegen, falls es noch nicht vorhanden ist.

Alle Kurse des Wintersemesters sind ab sofort auf der Webseite der Junior Uni zu finden. Zum Angebot gehören beliebte Klassiker und viele neue Kurse von Astronomie über Geldanlagen bis zu Start-Ups. Studierende können sich auch auf praxisnahe Themen aus dem Alltag freuen, die sie auf den Start ins Berufsleben vorbereiten.

Vergleich von Geldanlagen und Bau eines Bühnenbilds

Nachdem ein Themenabend für Jugendliche zum Thema Finanzen an auf großes Interesse stieß, informiert nun der Kurs „Aktien, Anleihen, Immobilienfonds – alles über Geldanlagen“ Jugendliche darüber, was sie mit ihrem gesparten Geld machen können. Sie lernen, Vor- und Nachteile von Aktien, Anleihen, Immobilienfonds und anderen Finanzprodukten kennen. In einer Simulation erstellen sie ein eigenes Portfolio. „Außerdem gibt es interessante Infos über eine Ausbildung im Finanzbereich“, kündigt Stefanie Morgenroth, wissenschaftliche Fach- und Projektkoordinatorin an der Junior Uni, an.

Neu ist auch der Kurs „Hero-Science – die Geheimnisse der Actionheldinnen und -helden“ für Elf- bis 14-Jährige. Die Studierenden schauen sich Superhelden genauer an und machen mit Hilfe spannender Labor-Experimente einen Realitätscheck. So finden sie heraus, was möglich ist und was nicht. Im Kurs „Vorhang auf! Wir gestalten ein Bühnenbild“ entwerfen die Teilnehmenden eine Unterwasserwelt, die auch Geräusche machen darf. Am Ende wird das Bühnenbild sogar für eine Opernaufführung eingesetzt.

Auch für die jüngsten Forscherinnen und Forscher von vier bis sechs und von sieben bis zehn Jahren gibt es Spannendes zu entdecken. In Kursen wie „Die Vitaminforscherinnen und -forscher: Was Obst alles kann!“ oder „Dem Marienkäfer auf der Spur“ lernen sie Zusammenhänge kennen und erforschen Dinge, die ihnen im Alltag begegnen. Zum Beispiel, warum ein Apfelstück braun wird und wie man es wieder gelb bekommt. Im Kurs „Mangas zeichnen – wir zeigen, wie’s geht“ können sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen – ohne jegliche Vorkenntnisse.

Studierende können mitbestimmen

Außerdem geht das Studierendenparlament der Junior Uni wieder an den Start. In diesem Gremium können Studierende verschiedener Altersklassen mitbestimmen und die Junior Uni mitgestalten, zum Beispiel Anregungen zu Inhalten und Räumen geben.

Zusätzlich gibt es weitere 76 Kurse mit 972 Plätzen für Kitagruppen, 62 Kurse mit 1765 Plätzen für Grundschulen und 32 Kurse mit 870 Plätzen für weiterführende Schulen. Kitas und Schulen können diese nach einer Registrierung ab sofort online buchen.

Bei Fragen rund um den Anmeldeprozess hilft das Team der Junior Uni unter Tel. 0202 - 4 30 43 90 zu den Öffnungszeiten der Junior Uni. Ausführliche Informationen zur Anmeldung und das komplette Semesterprogramm gibt es online.

junioruni-wuppertal.de

Statistik

Für 14- bis 20-Jährige gibt es im Wintersemester

24 Kurse (davon 5 online), für 11- bis 14-Jährige 44 Kurse (7 online), für Sieben- bis Zehnjährige

84 Kurse (7 online), für Erstklässler 10 Kurse und für Vier- bis Sechsjährige 59 Kurse (5 online).