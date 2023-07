Mit der Kamera ins Kriegsgebiet

Der Wuppertaler Victor Boldt ist 24 Jahre jung und hat schon viel Erfahrung als Filmemacher.

Von Monika Werner-Staude

Wuppertal. Der junge Mann blickt mit einem Auge durch den Sucher seiner Kamera. Das andere kneift er zu, während ein Finger zum Selfie auf den Auslöser drückt. Victor Boldt ist Filmemacher, ein 24-jähriger, wissbegieriger Selfmademann. Schon in jungen Jahren entdeckte er sein Herz für alles, was mit dem Filmen zu tun hat – vom Geschichtenerzählen über die Auseinandersetzung mit vielen verschiedenen Themen, die Beschäftigung mit der Kameratechnik bis hin zur Arbeit im Team. Im vergangenen Jahr bezog er ein Filmstudio in Heckinghausen, eine Wohnung in Wuppertal soll folgen. Sein aktuelles Projekt führt den jungen Mann noch in diesem Monat über Litauen in die Ukraine, wo er eine Dokumentation über den Krieg drehen will.

Geboren wurde Victor Boldt 1998 in Marburg, aufgewachsen ist er in Kamp-Lintfort, wo noch heute seine Eltern – der Vater Mikrobiologe, die Mutter Yogalehrerin – leben, während sein Bruder Lasertechniker in Aachen ist. Als Kind spielte er gerne mit Lego, dachte sich Geschichten aus, die von Harry-Potter-, Star-Wars- oder Wikinger-Filmen inspiriert waren. Als er eine digitale Kamera in die Hände bekam, verband er beides und suchte sich seinen eigenen Weg zum Film.

Im Rahmen eines Deutschprojekts an der Schule erzählte er mit elf Jahren Schillers Ballade „(Damon und) Die Bürgschaft“ mit Legofiguren. Er filmte sie, indem er viele Einzelaufnahmen am Computer in Bewegung setzte. In der Schule bekam er für seine Arbeit eine Eins, den fünfminütigen Streifen stellte er bei Youtube ein, wo man ihn noch heute abrufen kann.

Mit elf Jahren einen Legofilm für den Deutschkurs „gedreht“

Etliche Legoprojekte und Youtube-Videos weiter lernte Boldt, der sich irgendwann den Künstlernamen Nordland zulegte, Eva Weyl kennen. Die Holocaustüberlebende besuchte am 27. Januar 2015 seine Schule, um über ihr Leben zu berichten. Und weckte bei dem damals 17-Jährigen den dringenden Wunsch, eine Dokumentation mit ihr zu drehen. Er schrieb sie an, sie sagte zu, „wohl weil sie dachte, ich sei ein Lehrer“.

Über Crowdfunding, viel eigenen Einsatz bis hin zur Musik, die er selbst komponierte – als Vier-, Fünf-Jähriger hatte er mit Klavierunterricht begonnen – und noch mehr Lernbereitschaft wurde das Unterfangen finanziert. Gedreht wurde unter anderem in Amsterdam (wo Weyl heute lebt), Kleve (wo ihre Familie lebte und ein Stolperstein an sie erinnert) oder Westerbork (wo Weyl im „Durchgangslager“ interniert war). Sieben Jahre dauerte die Arbeit an „Scheinwelt – Die Kindheit von Eva Weyl“, nun ist der 64-minütige Film fertig und auf Youtube frei verfügbar. Demnächst kommt Eva Weyl in Boldts Studio, um Film-Studierenden von ihrem Leben zu erzählen und Ausschnitte aus dem Film zu zeigen.

Inzwischen hat Victor Boldt das Abitur abgelegt, ein politikwissenschaftliches Studium begonnen und wieder verworfen. Er reiste viel, lebte anderthalb Jahre in Marseille und entdeckte dort mit der Spiegelreflexkamera des Vaters, einer Olympus OM-1N, das Fotografieren. Kehrte nach Deutschland zurück und nahm ein filmwissenschaftliches Studium in Schwerte auf, das ihn nach Jesinghausen, im Wuppertaler Osten, führte. Hier drehte er einen Fantasyfilm und kam auf die Idee, ein Filmstudio in Wuppertal anzumieten. Im September bezog er Räume in einer alten Seidenfabrik an der Wupper in Heckinghausen und gab das Studium auf. Schließlich hatte er sich längst alles selbst beigebracht. Noch wohnt er in Schwerte, aber das soll nicht so bleiben, dafür gefällt ihm Wuppertal zu sehr – die Arbeiterstadt mit überall sichtbarer Industrievergangenheit, die türkischen und arabischen Communitys. Nur die Autofreundlichkeit stört den passionierten Radfahrer, der sich eher für die Schwebebahn und ähnliche Fortbewegungsmittel erwärmen kann.

Mit robustem Bundeswehr-Golf mk3 geht es los

Anfang 2022 trat der Ukrainekrieg auch in sein Leben. „Ich habe mich viel im Internet informiert, weil mich das sehr beschäftigt hat. So habe ich Kristaps Andrejsons gefunden, einen litauischen Kriegsberichterstatter und Russlandexperten.“ Er nahm Kontakt auf, man tauschte sich aus und entschied, gemeinsam einen Film zu drehen, in dem der Lette über Ursachen und Hintergründe des Krieges informiert, während Boldt die Konsequenzen zeigt.

„Ich will ein historisches Event mit der Kamera festhalten und meine Perspektive zeigen“, erzählt der Deutsche. Einerseits soll das russische Verhalten verständlicher und aufgezeigt werden, „dass der Krieg kommen musste“. Andererseits soll die Tapferkeit der Ukrainer deutlich werden. „Das ist ein so kollaboratives Volk, das anpackt, gut organisiert und sich hilft“, schwärmt Boldt, der durch seine NGO-Arbeit viele Ukrainer kennt.

Die Finanzierung ist noch nicht unter Dach und Fach: Das Kulturbüro der Stadt finanziert die Reise, über Crowdfunding und Werbung in den Sozialen Medien wird um Geld geworben, ein robustes Fahrzeug steht bereit (Bundeswehr-Golf mk3), der jedweden Treibstoff verträgt, erzählt Boldt stolz. Am gestrigen Donnerstag fuhr er mit seinem Kamera-Assistenten Vincent Wittich los, um Kristaps Andrejsons und einen Fahrer in Vilnius zu treffen. Dort wird die Route finalisiert, die an die Front, zu humanitären Organisationen und zu Gesprächen mit Politikern und politischen Experten in Kiew führen soll. Wie es danach weitergeht, ist noch offen. In den Sozialen Medien will Victor die Reise dokumentieren. Hat er Angst? Die Familie sicherlich, antwortet er, die wohl lange hoffte, das Projekt würde nicht zustande kommen. Er selbst konzentriert sich auf die Vorbereitung, bis ihn humanitäre Helfer das Kriegsgeschehen vor Augen führen. . .

Vortrag

Die Holocaust-Überlebende Eva Weyl kommt nach Wuppertal. Am Freitag, 28. Juli, um 20 Uhr, spricht sie in Victor Boldts Atelier vor Filmstudierenden über ihr Leben und über den Film „Schweinwelt – die Kindheit von Eva Weyl“.