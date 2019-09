Junge Tierärztin verstärkt das Zoo-Team

WUPPERTAL Lisa Wiegmann beginnt im August ihre Arbeit im Wuppertaler Tierpark.

Von Katharina Rüth

Arne Lawrenz hat derzeit viel zu tun: Aktuell ist der Zoodirektor der einzige Tierarzt, der sich um kranke oder verletzte Zoobewohner kümmern kann. „Jetzt hat uns auch unser Resident Dr. Samuel Frei verlassen“, bedauert er. Der Tiermediziner war für eine Qualifizierung in Zoo-Gesundheitsmanagement in Wuppertal gewesen. Zoodirektor Lawrenz ist aber optimistisch, die kommenden Wochen gut zu überstehen, weil er die Aussicht auf kompetente Verstärkung hat: Ab August gehört Lisa Wiegmann (29) zum Team.

Die neue Kollegin kommt aus der direkten Nachbarschaft: Sie ist in einer Dortmunder Tierarztpraxis angestellt, die mit dem Dortmunder Zoo zusammenarbeitet. „Im Moment bin ich die Urlaubsvertretung für die Zoo-Tierärztin“, berichtet Lisa Wiegmann. Sie stammt aus Dortmund, ging zum Studium nach Leipzig. „Ich mag, es mit Tieren umzugehen und ihnen zu helfen“, erklärt sie die Wahl ihres Berufs. „Aber man muss auch ertragen, dass die Tiere einen nach einer Behandlung nicht mehr leiden können.“

Nach ihrem Abschluss 2013 forschte sie als Assistenzärztin im Duisburger Zoo für ihre Doktorarbeit über einen Blutparasiten (Babesien) bei Rentieren. Nach der Promotion ging sie in die Dortmunder Praxis. Ihr Schwerpunkt dort: Vögel und Reptilien.

Den Wuppertaler Zoo kennt sie schon seit ihrer Kindheit – ebenso wie die Schwebebahn. Heute weiß sie, dass er zu den renommierten Zoos gehört. „Dort arbeitet ein junges und motiviertes Team. Für mich ist die Stelle eine tolle Chance, Verantwortung zu übernehmen“, erklärt sie.

GRÜNER ZOO ANLAGE „Die Milu-Anlage ist fast fertig“, kündigt Zoodirektor Arne Lawrenz an. Der Bau der Anlage für die auch Davidhirsche genannten Tiere gehört zum Entwicklungskonzept „Der Grüne Zoo Wuppertal – Zoo 2020“. Die Hirsche werden in ihrem neuen Zuhause deutlich mehr Platz haben und können dann auch auf weichem Waldboden laufen. Der Umzug steht aber erst an, wenn alle Jungtiere auf der Welt sind.

Arne Lawrenz hofft, dass er bald wieder einen Kollegen findet, der das Europäische Ausbildungsprogramm in Zoo-Gesundheitsmanagement weiterführen kann – bisher einzigartig in Deutschland. Weil Tierärztin Maya Kummrow in ihre Heimat Schweiz zurückgegangen ist, fehlt ein entsprechend qualifizierter Mediziner. Lawrenz ist aber zuversichtlich, dass er bald jemand Neues findet. Dann könnte auch Lisa Wiegmann diese Qualifizierung absolvieren.