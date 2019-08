Jugendliche bringen das Internet auf die Bühne

Theater

+ © Doro Siewert Die Kinder und Jugendlichen im Alter ab zwölf Jahren aufwärts haben eine virtuelle Reise ins Internet vor sich. © Doro Siewert

Geprobt wird das Stück „Hashtag“ immer freitags von 16 bis 18 Uhr im Kinder- und Jugendzentrum an der Montanusstraße.

Von Jürgen Heimann

Burscheid. „4, 3, 2, 1, Achtung, die Türen schließen.“ Der Roboter weist die Passagiere im Zug mit monotoner Stimme darauf hin, dass die Reise beginnt. Malik, wie der „Google-Gott“ im silberglänzenden Anzug mit richtigem Namen heißt, warnt die Menschen auf dem Bahnsteig noch davor, dass der Zug abfährt, dann beginnt für die zwölf Mädchen und Jungen im Abteil der Ausflug.

In teils schrillen Kostümen rappeln die jungen Darsteller an dem Konfektionsständer auf Rollen. Auf der Bühne des Megafon wirken die Geräusche authentisch wie das Rattern eines Zuges auf hölzernen Schwellen. Doch die Lok bringt die Reisenden nicht in die Natur oder reale Städte. Die Kinder und Jugendlichen im Alter ab zwölf Jahren aufwärts haben eine virtuelle Reise ins Internet vor sich.

Theaterpädagogin Nina Engelbert freut sich über die große Resonanz

Geprobt wird das Stück „Hashtag“ immer freitags von 16 bis 18 Uhr im Kinder- und Jugendzentrum an der Montanusstraße. Am vergangenen Freitag waren 13 Darsteller anwesend. Megafon-Mitarbeiterin und Theaterpädagogin Nina Engelbert freut sich über die große Resonanz. Besonders junge Interessenten, die nicht zum „Kundenstamm“ des Megafon gehören, haben sich gemeldet. Lediglich das Thema unter dem Titel „Hashtag“ war gesetzt.

„Dann haben wir gemeinsam Ideen und Charaktere gesammelt und ein Drehbuch entwickelt.“ Und nun wird schon seit Wochen fleißig geprobt. Manch ein Darsteller des Theaterprojekts habe sich verabschiedet. Dafür steigen neue ein. Beispielsweise zum ersten Mal am Freitag Nisa. Sie ist an diesem Tag zwar recht bunt kostümiert, spielt aber den Schatten in der großen weiten Netzwelt. Also alle negativen Einflüsse und Gefahren, die in der schönen Welt von Internet und Apps lauern.

Doch mit erhobenem Zeigefinger aus der Erwachsenenwelt muss Nina Engelbert gar nicht kommen, wie sie im Vorfeld der Aufführung Ende März erklärt. „Natürlich ist es auch ein kritisches Stück, das die Schattenseiten des Internets deutlich machen soll. Aber unsere jungen Darsteller sind recht aufgeklärt und wissen um die Gefahren.“ Das habe sich bei den Proben gezeigt.

In sattem Grün kommt Taymar daher. Sie verkörpert in ihrem Kostüm den Dienst Whatsapp. Joshua ist mit zwölf Jahren der jüngste Darsteller und spielt Facebook. „Bei diesem Netzwerk muss man aufpassen, dass sie unsere Daten nicht verkaufen“, sagt er. Auf der Bühne sagt er das natürlich nicht. Arrogant und mit viel Geld kommt seine Rolle daher.

Das Stück „Hashtag“ ist ein inklusives Theaterprojekt. Einen Antrag auf Fördergeld hat der Landschaftsverband Rheinland (LVR) positiv beschieden. Auch Tom Auweiler ist dabei. Der junge Mann mit Downsyndrom hat schon bei dem integrativen Kölner Theater Pusteblume mitgewirkt und ist in Youtube-Videos zu sehen. Für das Burscheider Stück ist er Choreograph und tanzt nach eigenen Angaben seit sechs Jahren – am liebsten Hip-Hop. Neben Inklusion geht es auch um Integration. Kinder mit unterschiedlichen Wurzeln stehen auf der Bühne – doch wie im grenzenlosen virtuellen Netz verschwinden diese Hintergründe hinter den schrillen Kostümen der Darsteller, die von Sonja Schumacher und Giovanna Lombardo begleitet werden.