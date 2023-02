Joel Brandenburger fühlt sich wohl in Wuppertal

Der erfolgreiche Popsänger hat neues Album herausgebracht.

Von Leslie Jil Stracke

Wuppertal. Neue Musik von Joel Brandenstein – der Musiker und Wahl-Wuppertaler hat jüngst sein drittes Studioalbum „Schwarz & Bunt“ mit 14 neuen Songs veröffentlicht. Darunter auch seine letzte Single „Fremde“ und die Single „Krankes Herz“, für die das offizielle Musikvideo am Wuppertaler Hauptbahnhof gedreht wurde. In der Eingangshalle konnten die Passanten ein kleines Konzert des Popsängers erleben. Im Netz ist das Video bei Youtube abrufbar.

Insgesamt 50 Songs habe er für das Album geschrieben, die ersten seien bereits 2019 entstanden. „Das ist ja nun schon mein drittes Album und daher war es mir wichtig, auch einmal neue Facetten zu zeigen“, berichtet Brandenstein. Auch hinter dem Titel stecke die Idee der verschiedenen Facetten. „Ich habe das Album dann ‚Schwarz & Bunt‘ genannt, weil ich, nachdem ich die Songs geschrieben und meine Favoriten rausgepickt habe, gemerkt habe, dass einige Songs farbenfroher sind im Vergleich zu meiner vorherigen Musik.“

Orchester-Aufnahmen in Hamburg

Neben reinen Klavier-Balladen, die typisch für Branden­stein sind, seien zudem Einflüsse aus einigen anderen Genres auf dem Album wiederzufinden. „Der rote Faden des Albums besteht eigentlich darin, dass es keinen roten Faden gibt. Es gibt die ‚schwarze‘ Hälfte, die dem ähnelt, was ich auch vorher schon gemacht habe, also etwa minimalistische und emotionale Balladen“, beschreibt er. Für diese Hälfte des Albums seien sogar Orchester-Aufnahmen in Hamburg gemacht worden. „Bei der anderen, ‚bunten‘ Hälfte sind Songs dabei, die sehr nach vorne gehen und moderner sind. Dass ich beim dritten Album nun mehr von mir zeigen kann, macht mich echt glücklich.“ Auch auf Tour geht Joel Brandenstein ab Mitte Februar. Insgesamt drei Konzerte spielt er in Nordrhein-Westfalen – am 24. Februar kommt er in die Historische Stadthalle in seiner Wahlheimat Wuppertal, in der er seit drei Jahren lebt. „Ich habe in der Stadthalle im Jahr 2016 mal ein Musikvideo gedreht – das ist wirklich eine mega Location. Damals dachte ich mir schon, dass ich dort irgendwann mal ein Konzert spielen möchte. Ich fühle mich superwohl in der Stadt und deshalb war es mir so wichtig, auch auf meiner Tour hier zu spielen.“

Auf Tour geht der Sänger ab Mitte Februar

Bei seinen Konzerten erwarte die Fans eine „bunte Mischung“ – ein neues Programm bestehend aus dem neuen Album, aber auch aus alten Songs. „Die Ticketverkäufe laufen wirklich gut – die meisten Städte sind bereits ausverkauft. „Das ist in der heutigen Zeit wirklich nicht selbstverständlich“, freut sich Brandenburger. „Viele Künstler mussten bereits ihre Touren absagen, weil die Nachfrage seit Corona einfach nicht mehr so hoch ist. Deshalb bin ich superdankbar, dass ich die Tour vor so vielen Leuten überhaupt realisieren kann. Da habe ich wirklich Glück gehabt.“

Nach der Tour will Brandenstein vor allem in den sozialen Medien wieder aktiver werden. „In der letzten Zeit habe ich das ziemlich zurückgefahren, da ich mit dem Album beschäftigt war. Aber ich habe einige Pläne, wie ich meine Musik wieder auf meinen Kanälen YouTube, Instagram und auch auf TikTok verbreiten kann, damit die Fans auch außerhalb von Touren meine Musik erleben können.“Im Sommer habe er vor, auf diversen Festivals zu spielen – etwa am 15. Juli auf dem „Most Wanted Event – One World Day“ in Kaltenkirchen. Für das Ende von 2023 sei zudem schon eine nächste Tour im kleineren Rahmen geplant: „Das wird eine Art Jahresabschluss-Tour, um das Jahr einmal Revue passieren zu lassen. Da stecken wir aber gerade noch in der Planung.“