Joe Bausch, was macht einen Menschen schwerkriminell?

Interview mit dem „Tatort“-Schauspieler und Gefängnisarzt Joe Bausch. Am 12. Mai kommt er ins Bergische.

Das Gespräch führte Manuel Böhnke

Herr Bausch, was fasziniert Menschen am Verbrechen?

Joe Bausch: So wie es die Suche nach dem Glauben, Gott, dem Genialischen gibt, so gibt es auch die Suche nach dem Bösen, dem Teufel, dem Diabolischen. Gerade in etwas kryptischen Zeiten, wie wir sie gegenwärtig erleben, haben die Menschen ein Faible dafür, sich mit dem Verbrechen zu beschäftigen.

Um der Wirklichkeit zu entfliehen?

Bausch: Ich denke, dass Krimis und Thriller derzeit so beliebt sind, weil sie Sicherheit geben. Wenn Sie die Tagesschau aufmerksam verfolgen, wird Ihnen angst und bange. Im anschließenden „Tatort“ ist dagegen klar, dass der Böse nach 90 Minuten gefasst wird. Darauf ist Verlass. Krimis regen die Zuschauer zwar auf, kommen aber zu einem absehbaren Ende – anders als die Realität.

Kriminalität boomt nicht nur in fiktionalen Formaten. Es gibt inzwischen zahlreiche Bücher, Podcasts und Serien, die sich mit „True Crime“, also realen Fällen, beschäftigen. Ist es angemessen, sich von zum Teil bestialischen Taten unterhalten zu lassen?

Bausch: Ich sehe das ambivalent. Einerseits stelle ich fest, dass es kaum richtig gute True-Crime-Geschichten gibt, weil die meisten Verbrechen banal sind. Ihren Reiz macht aus, dass die dort geschilderten Verbrechen tatsächlich passiert sind. Sich damit zu beschäftigen, kann sinnvoll sein, wenn man sich nicht aus voyeuristischen Motiven am Leid der Opfer aufgeilt.

Inwiefern?

Bausch: True Crime liefert warnende Beispiele. Dabei denke ich vor allem an Frauen. Statistisch wird an jedem dritten Tag eine Frau in Deutschland umgebracht – meistens von einem Menschen, den sie einmal liebte. Wenn ich in Büchern oder auf der Bühne solche Fälle schildere, möchte ich einen Mehrwert liefern: Was lernen wir daraus? Wer heute einen Partner im Internet kennenlernt, weiß nicht, ob es sich um einen toxischen Mann oder einen Narzissten handelt. Dafür braucht es Antennen und Erfahrungen, die die meisten Menschen in ihrem Leben nicht machen. Im besten Fall füllt True Crime diese Lücke, weil man lernt, wie Täter ticken, woran man sie frühzeitig erkennt.

Sie haben über drei Jahrzehnte als Anstaltsarzt in einem Hochsicherheitsgefängnis gearbeitet. Was haben Sie über Täter gelernt?

Bausch: Im Knast sind mir teilweise monströse Taten begegnet. Man liest, wozu die Insassen fähig sind, und erwartet, dass ein Monster durch die Tür kommt. Und dann steht da ein über alle Maßen normales Jüngelchen. Das in Einklang zu bringen, war nicht immer leicht.

Als zuständiger Mediziner hat man regelmäßig mit den Häftlingen zu tun. Wie würden Sie das Verhältnis zueinander beschreiben, gibt es vielleicht sogar etwas wie Sympathie?

Bausch: Die Sympathie ist in einem Hochsicherheitsgefängnis für Menschen, die schwerste Straftaten begangen haben, überschaubar. In erster Linie ist der Anstaltsarzt dafür da, die Krankheiten der Inhaftierten zu behandeln. Wenn er sich Vertrauen erarbeitet, erfährt er einiges über sie und ihr Leben.

Gibt es etwas, das diese Menschen eint?

Bausch: Ich musste lernen, dass ein Psychopath im Knast ein Psychopath, ein Sadist ein Sadist und ein Pädophiler ein Pädophiler bleibt. Das klingt banal, bedeutet allerdings im Umkehrschluss, dass sie diese Neigung bereits vor der Verurteilung hatten. Der Unterschied: Im Gefängnis wissen wir davon.

Das klingt beunruhigend.

Bausch: Nicht alle Psychopathen sitzen in Haft, die meisten laufen draußen rum. In bestimmten Jobs braucht man vielleicht sogar solche Neigungen, beispielsweise um Präsident oder Chef von Twitter zu werden. Im Gefängnis landen Personen, deren Probleme ausgeprägter sind als in der Bevölkerung normal. Es ist kein Zufall, dass rund 75 Prozent der Schwerkriminellen eine schwerwiegende Persönlichkeitsstörung haben.

Wie kommt es dazu?

Bausch: Das ist von vielen Faktoren abhängig – Genetik, Hirnorganik, Erziehung, soziales Umfeld. Das Verrückte ist: Es gibt Menschen, die haben die gleichen Voraussetzungen und werden sympathische, freundliche und emphatische Zeitgenossen – andere wohlstandsverwahrlost und skrupellos.

Wie kann es gelingen, Letztere wieder in die Gesellschaft zu integrieren?

Bausch: Das ist eine der Fragen, die mich am meisten beschäftigt. Einige erreichen wir mit den therapeutischen Angeboten, die wir heute haben, bei vielen versagen sie aber. Herauszufinden, wer zu welcher Gruppe gehört, ist die Aufgabe von Psychiatern, Ärzten und Psychologen im Strafvollzug, damit die Betroffenen nach ihrer Entlassung nicht wieder straffällig werden.

Bereits vor Ihrer Tätigkeit als Anstaltsarzt haben Sie sich als Schauspieler mit Verbrechern beschäftigt. Wie hat sich Ihre Herangehensweise im Laufe der Jahre verändert?

Bausch: Nachdem ich öfter mit Tätern zu tun hatte, habe ich meine Rollen viel normaler, unscheinbarer, sympathischer angelegt als zuvor. Das ist das Beängstigende: Dass jemand morgens ein normaler Familienvater und liebender Ehemann ist und nachts ein skrupelloser Serienmörder.

Wird man solche Geschichten auch bei Ihrem Auftritt in Solingen hören?

Bausch: In meinem Buch „Maxima Culpa“ habe ich die Geschichten so ausgewählt, dass man etwas zu den Täterinnen und Tätern erzählen, ihr Verhalten analysieren kann, um einem bestimmten Typus zu verstehen. In einem Kapitel geht es zum Beispiel um toxische Männer, in einem anderen um Straftäter in Weiß, also Pfleger und Mediziner. Dieser Tabubruch interessiert mich als Arzt ganz besonders: Menschen töten, die eigentlich heilen sollten.

Sie setzen sich hauptsächlich mit Kriminellen auseinander, stehen aber im Kölner „Tatort“ als Gerichtsmediziner Dr. Joseph Roth auf der Seite der Guten.

Bausch: Dr. Roth ist meine einzige positive Figur, ansonsten habe ich hauptsächlich Zuhälter, Totschläger und Vergewaltiger gespielt. Das entspricht eher meiner rollentypologischen Erwartung.

Wie viel kriminelle Energie steckt in Ihnen?

Bausch: Ich blicke auf fast 70 Jahre Leben zurück und kann sagen: Die ist überschaubar. Zu Beginn meiner Zeit als Anstaltsarzt dachte ich noch anders. Mit Mitte 30 gab es öfter Situationen, in denen ich wütend war und auch mal zugelangt habe. Aber das reicht nicht, um ein Schwerkrimineller oder sogar ein Mörder zu werden. Dafür braucht es eine konkrete Entscheidung. Jeder Straftäter, mit dem ich zu tun hatte – auch sogenannte Affekttäter –, konnte mir im Nachhinein genau den Moment schildern, in dem er verkehrt abgebogen ist. Das passiert nicht einfach so. Meine kriminelle Energie hält sich dementsprechend in Grenzen. Aber ich kann sie gut spielen. Davon lebe ich.

Auch im Bergischen Land gibt es immer wieder Kriminalfälle, die für Schlagzeilen sorgen. Allen voran Mordfälle und Tötungsdelikte. Seit einigen Monaten befassen sich Polizisten mit ungelösten Fällen, so genannten Cold Cases. Pensionierte Mordermittler rollen dabei auch drei Fälle aus dem Bergischen Land neu auf.

Auftritt in Solingen

Am Freitag, 12. Mai, gastiert Joe Bausch in der Klingenstadt. Im Solinger Kino Lumen, Mühlenplatz 1, laden er und der True-Crime-Moderator Dr. Tino Grosche ab 20 Uhr zu einem Talk- und Lese-Event ein. Der Schauspieler und Arzt schildert in seinem Programm „Jedes Verbrechen beginnt im Kopf“ wahre Kriminalfälle. Karten gibt es ab 29,90 Euro im Vorverkauf im Internet und an der Kinokasse.

www.sg.das-lumen.de

Zur Person

Joe Bausch ist am 19. April 1953 in Hessen geboren. Anfang der 1980er Jahre hat seine Karriere als Bühnen- und Filmschauspieler begonnen. Seit 1997 spielt er den Gerichtsmediziner Dr. Joseph Roth im Kölner Tatort. Die Figur kommt seiner zweiten Profession nahe: Bausch war ab 1986 mehr als 30 Jahre lang Anstaltsarzt im Hochsicherheitsgefängnis in Werl. Seine Erfahrungen flossen in die Bücher „Knast“, „Gangster Blues“ und „Maxima Culpa“ ein.