Bergisches Schultechnikum: Jetzt für Ferienkurse anmelden

Schüler und Schülerinnen ab Klasse 7 erhalten wieder viele spannende Möglichkeiten, die eigenen technischen, kreativen und handwerklichen Fähigkeiten zu erkunden.

Wuppertal. Mit seinem neuen Kursprogramm für Herbst 2023 bietet das Bergische Schultechnikum Schülern und Schülerinnen ab Klasse 7 wieder viele spannende Möglichkeiten, die eigenen technischen, kreativen und handwerklichen Fähigkeiten zu erkunden und sich mit Zukunftstechnologien zu beschäftigen. Die Teilnahme ist kostenfrei und erfordert keine Vorkenntnisse. Online-Anmeldungen sind ab sofort möglich.

In den Herbstferien finden Kurse mit ganz unterschiedlichen Themenschwerpunkten an der Bergischen Universität Wuppertal und in den verschiedenen Partnerunternehmen statt. In der ersten Ferienwoche bietet beispielsweise die Firma Zwilling den Kurs „Technik zum Anfassen und Ausprobieren“ an und bei der Firma Wiesemann und Theis GmbH können Schüler den Kurs „Python zähmt Himbeere“ belegen. In der zweiten Ferienwoche bieten auch die Unternehmen Knipex, Aptiv und Vaillant Kurse an, bei denen spannende Themen wie Programmierung, Robotik oder modernes Produktdesign im Mittelpunkt stehen. Alle Angebote sind für die Teilnehmenden auch eine Gelegenheit, zukünftige Arbeitgeber kennenzulernen und Einblicke in die Arbeitswelt sowie den Unternehmensalltag zu erhalten.

Außerhalb der Herbstferien werden weitere Kurse in der Nachmittagszeit an der Bergischen Universität, in der Stadtbibliothek Solingen, am Technische Berufskolleg Solingen oder bei der Firma Schmersal angeboten.

www.zdi-best.de