Investoren sind an den Zoosälen interessiert

Von Bernhard Romanowski

Für die Zoosäle in Elberfeld scheint sich nach fast zwölf Jahren Leerstand ein Silberstreif am Horizont abzuzeichnen. Sie hatten sich zu einem weiteren Sorgenkind in der Reihe der Immobilien entwickelt, um die sich das Gebäudemanagement Wuppertal (GMW) als zuständiger Eigenbetrieb der Stadt kümmert. Die Stadtpolitik äußerte sich zuletzt in Form mehrerer Anträge, wie mit den Zoosälen verfahren werden sollte; die Stadt organisierte ein Investorentreffen vor Ort. Auf Nachfrage unserer Redaktion bekennen nun die Firmengruppe Küpper und die Wuppertalbewegung ihr ernsthaftes Interesse an dem Gebäude.

„Für uns wäre das auf jeden Fall etwas. Wir haben großes Interesse daran“, erklärt Boris Küpper. Ein Konzept bestehe im Groben auch schon – es müsse jetzt nur aktualisiert werden, so der Geschäftsführer der Firmengruppe Küpper. „Wir sind der Meinung: Das sollte man lokal behandeln und lokale Akteure das machen lassen.“ Küpper verweist in diesem Zusammenhang auf einige Projekte, die sein Unternehmen bereits erfolgreich in Wuppertal umgesetzt hat, wie etwa die Arrenbergschen Höfe oder die Elba Hofterrassen als Referenz. „Wir können viel Gutes tun für die Region. Nach dem Motto: Von Menschen vor Ort für die Menschen vor Ort“, rührt Küpper die Werbetrommel für sein Unternehmen. Was es für die Nutzung der Zoosäle brauche, sei eine gute Durchmischung, sagt der Spezialist für Projektentwicklung. Es komme auf eine beständige Bespielung mit Angeboten aus den Bereichen Kultur ebenso wie Wirtschaft an. „Wir denken an Angebote für eine Kindertageseinrichtung über Bereiche fürs Wohnen, auch an Büros und Co-Working-Spaces, also mehrfach genutzte Mietarbeitsplätze“, so Küpper weiter. „Wir denken langfristig und wir sind hier verwurzelt. Wir haben das Anliegen, dass es hier vernünftig vorangeht. Die Stadt sollte sich bei der Investorenauswahl sich nicht nur überregional orientieren.“

Das Interesse an den Zoosälen habe die Firmengruppe Küpper schon vor einem halben Jahr bekundet. Boris Küpper: „Die Stadt gab uns aber die Rückmeldung, dass kein Verkauf gewünscht sei. Vielleicht denken sie ja jetzt noch einmal um.“

Beide Investoren habenbeste Referenzen

Auch Carsten Gerhardt wurde von unserer Redaktion gefragt, ob die Zoosäle als Objekt attraktiv seien für die Wuppertalbewegung, deren Initiator und Vorsitzender er ist. Aus diesem Verein, der 2006 gegründet wurde, ist die Initiative Circular Valley hervorgegangen, die die erweiterte Metropolregion Rhein-Ruhr als globales Zentrum für die Kreislaufwirtschaft mit Wuppertal als Mittelpunkt etablieren will. Auch Gerhardt sagt sofort: „Die Zoosäle sind auf jeden Fall etwas für uns.“ Es sei ganz im Sinne von Circular Valley, Orte von historischer Bedeutung für die Stadt im Sinne der Öffentlichkeit zu erhalten. Gerhardt spricht einige erfolgreiche Projekte seiner initiative an, nennt die Nordbahntrasse, den Belvedere Park und die Schwarzbachtrasse – allesamt urbane Einrichtungen, die nun der Allgemeinheit zugute kommen und die Stadt insgesamt aufwerten. „Wir wollen schöne Gebäude vor Ort in Szene setzen“, beschreibt er als Anliegen.

Das Zoo-Viertel sei zudem für Circular Valley eine ideale Heimat. Gerhardt: „Der Zoo mit seinem Engagement um die Artenvielfalt und deren Erhaltung hat die gleiche Zielsetzung wie unsere Initiative. Es geht um das Bewahren und den verantwortungsvollen Umgang mit dem, was vorgefunden wird. Das ist unser Thema, dass passt einfach.“

Der Ansatz bei den Zoosälen wäre es dann, das Gebäude mit Blick auf die zirkuläre Bauwirtschaft im Bestand zu sanieren. „Wenn wir bei der Vergabe zum Zuge kommen, bleibt die öffentliche Nutzung erhalten“, verspricht Gerhardt und erklärt: „Wir werden sicher mit Ankermietern arbeiten, die aus dem Bereich Nachhaltigkeit und Zirkularität kommen.“ Auch von Gastronomie spricht er und davon, in den Zoosälen Raum etwa für Firmenfeiern zu bieten und Kongresse zu veranstalten. „Die historische Stadthalle stößt ja mitunter doch an Kapazitätsgrenzen.“

Über Circular Valley sei es möglich, die Sanierung in einem überschaubaren Kostenrahmen realisieren und trotzdem eine hochwertige, qualitätsvolle Umsetzung zu gewährleisten. „Unser besonderes Merkmal: Wir wollen es nicht längerfristig behalten“, betont Gerhardt. „In dieser Stadt wurde schon zu viel an Immobilien den Spekulanten überlassen.“

Er habe schon mehrere Gespräche mit Verantwortlichen geführt. Alle Gespräche seien sehr positiv verlaufen. Nun wollen er und seine Vereinskollegen an die Stadtverwaltung herantreten und sich für die Entwicklung der Zoosäle anbieten. Gerhardt: „Wir haben keine eigenen finanziellen Interessen wie die üblichen Investoren. Dafür gehen wir davon aus, dass man uns das Objekt für den symbolischen einen Euro überlässt. Dann können wir etwas Schönes und für die Allgemeinheit Nutzbares hier in Wuppertal schaffen.“

