Investor hat historisches Bahngebäude am Wuppertaler Döppersberg gekauft

Die konkreten Pläne werden in der kommenden Woche vorgestellt. Viele Jahre wurde das Gebäude vernachlässigt.

Wuppertal. Das historische Bahngebäude des Wuppertaler Hauptbahnhofs hat einen neuen Eigentümer. Das teilte die Deutsche Bahn jetzt mit. Der Kaufvertrag zwischen Bahn und Investor sei abgeschlossen. Bei einer symbolischen Schlüsselübergabe will der bislang nicht genannte Geldgeber am Dienstag, 6. September, das zukünftige Konzept für das Gebäude vorstellen.

Schon vor zwei Jahren war ein Investor für das Gebäude gefunden worden, aber es gab zunächst Probleme, einen Vertrag zu schließen. Die Stadt sei immer wieder im Gespräch mit der Bahn gewesen. Verkehrsdezernent Frank Meyer sagte noch in diesem Jahr über die zähe Entwicklung: „Wenn man sich den Zustand vieler Bahnhöfe in anderen Städten anschaut, kann man schon ins Grübeln verfallen, warum es in Wuppertal so aussieht wie vor 30 Jahren, und sich fragen, welchen Stellenwert die Stadt bei der Bahn genießt.“ Doch jetzt soll sich etwas tun.

Bereits Ex-Oberbürgermeister Andreas Mucke hatte sich gewünscht, dass der obere Bereich des Bahnhofsvorplatzes in Zukunft mit einer wertigen Gastronomie belebt wird. pal/neuk