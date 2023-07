Tödliche Injektion in Penis: Angeklagter bleibt der Verhandlung fern

Der Beschuldigter aus Solingen wird jetzt mit Haftbefehl gesucht.

Von Dirk Lotze

Solingen/ Wuppertal. In einem Strafprozess um eine tödliche, versuchte Penisvergrößerung wird der Angeklagte aus Solingen jetzt mit Haftbefehl gesucht. Der 46-Jährige fehlte zum Fortsetzungstermin am Montag im Landgericht Wuppertal. In seiner Wohnung war er nicht greifbar. Auf seinem Profil auf einer Internetplattform postete er das spanische Wort „Vamos“ – entsprechend: „Auf geht's!“. Daneben waren Bilder der Regenbogenflagge sowie der spanischen und deutschen Flagge zu sehen.

Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte im Juli 2019 in seiner Wohnung einem anderen Mann (31) auf dessen Wunsch Silikonöl in die Geschlechtsteile injiziert haben. Penis und Hoden hatten dadurch wachsen sollen. Der Geschädigte soll sich sechs Tage später mit Atemnot in einer Klinik nahe seinem Wohnort in Hessen gemeldet haben. Später erlitt der 31-Jährige eine Blutvergiftung und starb qualvoll im folgenden Jahr, nach mehrfachem Organversagen.

Zum Prozessbeginn am 7. Juli 2023 um Körperverletzung mit Todesfolge befand sich der Angeklagte auf freiem Fuß. Er gab an, er sei Kellner – den Geschädigten kenne er über eine Online-Kontaktbörse für homosexuelle Männer. Er habe keinerlei medizinische Vorbildung. Alles Wissen darum habe er sich im Internet angelesen. Er habe sich selbst mit Silikonöl im Intimbereich behandelt und dem Geschädigten 2018 vier Injektionen gegeben, ebenso wie weiteren Männern. Die folgenschwere Spritze, auf die sich die Anklage bezieht, hingegen bestritt er: Er habe am Tattag keine Behandlung am später Verstorbenen durchgeführt.

Beim Fortsetzungstermin im Gericht berichtete der Anwalt des 46-Jährigen zunächst: Er habe in der Nacht eine Abmeldung seines Mandanten erhalten, wegen „Magen-Darm“. Für Rückrufe sei der Mann nicht erreichbar gewesen. Es folgte ein Versuch des Gerichts, den Angeklagten von der Polizei abholen zu lassen.

Angeklagter meldete sich „für Urlaub“ am Arbeitsplatz ab

Den Beamten zufolge befand sich der 46-Jährige nicht an seiner Wohnanschrift. An seinem Arbeitsplatz habe er sich für einen Urlaub abgemeldet.

An dieser Stelle meldete sich ein Anwalt der hinterbliebenen Angehörigen zu Wort. Mit einem zerknirschten Gesichtsausdruck ging er zum Richtertisch. Auf seinem Handy befand sich die öffentliche Profilseite des Angeklagten – mit dem Bezug zu Spanien. Das Fazit des Vorsitzenden Richters: „Jedenfalls lässt sich eine Erkrankung nicht feststellen.“ Der Haftbefehl gegen den Angeklagten dient der Sicherung des Prozesses.

Das Gericht will am kommenden Montag, 24. Juli, weiter verhandeln.

