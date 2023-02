In sieben Jahren keine Ölheizungen mehr

Ein Wuppertaler Stufenplan zeigt verschiedene Alternativen auf.

Von Christian Töller

Wuppertal. Die Zeit von Öl- und Gasheizungen in Wuppertal könnte zu Ende gehen. Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 lautet das Ziel der Stadt. Dazu hatte der Rat bereits am 23. November 2021 den Antrag „Klimaschutz und Klimafolgeanpassung - jetzt! Klimaneutral bis 2035“ beschlossen. In den kommenden Wochen legt die Verwaltung den zuständigen Gremien einen Sachstandsbericht vor. Darin zeigt sie einen möglichen Weg auf, wie das Ziel der Klimaneutralität 2035 erreicht werden könnte. Grundlage ist der „Stufenplan klimaneutral 2035“.

„Der Stufenplan beschreibt einen möglichen Weg (Szenario) hin zur angestrebten Zielerreichung der Klimaneutralität 2035“, heißt es in dem Sachstandsbericht. „Der Pfad ist in diesem Szenario eng gesteckt, wesentliche Zeitabschnitte und Wendepunkte werden abgebildet, so zum Beispiel das Ende der Nutzung von Heizöl (2030) und Erdgas (2035) in der Wärmeversorgung.“ Konkrete Beschlussvorlagen gibt es jedoch noch nicht. „Es handelt sich um ein Zielpapier“, betont Thomas Eiting vom städtischen Presseamt. „Beschlüsse werden noch nicht gefasst.“

Die Bürger bei der Diskussion einbinden

Bei den Zielvorgaben 2030 und 2035 handele es sich um eine Prognose. Ob diese umsetzbar ist, hänge unter anderem von der technischen Entwicklung ab. Dabei müsse die Frage beantwortet werden, „wie man Öl und Gas als Heizträger ersetzen kann“. Dazu sei eine generelle politische Diskussion notwendig. „Es geht darum, zu überlegen, wie man solche Ziele erreichen kann“, so Eiting. Dafür sei eine „fundierte Datenlage“ notwendig. „Das Ziel ist, von Öl und Gas wegzukommen.“ Dafür seien adäquate Angebote erforderlich, „die günstiger, besser und einleuchtend sind“.

Wichtig bei dieser Diskussion sei es, die Bürger einzubinden, sagt Eiting und betont: „Niemand muss Angst haben, dass man ihm die Heizung wegnimmt.“Zu den Möglichkeiten, Heizöl und Erdgas auf Dauer als Heizmittel abzulösen, gehört neben dem Ausbau der Fernwärme auch die Geothermie. Das Fernwärmenetz wird im Elberfelder Innenstadtbereich aktuell modernisiert und von Dampf auf Heizwasser umgestellt, heißt es im Sachstandsbericht. Zudem liege nach Einschätzung der Wuppertaler Stadtwerke (WSW) in der Geothermie ein großes Potenzial. „In mehreren tausend Metern Tiefe liegen geologische Schichten, in denen Temperaturen von weit über 100 Grad Celsius herrschen“, führt der Bericht dazu aus und schränkt direkt ein: „Die Möglichkeiten der Nutzung von Erdwärme aus großen Tiefen gilt es noch zu erkunden.“

Haus und Grund fordert realistische Ziele

Auch der weitere Ausbau von Photovoltaik könnte eine Rolle spielen. Laut Angaben der Verwaltung wurden 2022 in Wuppertal 599 Photovoltaik-Anlagen in Betrieb genommen. „Maßnahmen zur Beschleunigung des kommunalen Photovoltaik-Ausbaus wurden initiiert“, heißt es im Bericht. Demnach ist in diesem Jahr die Installierung von entsprechenden Anlagen an acht Wuppertaler Schulen geplant, zwei befinden sich bereits im Bau. „Sofern sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen ändern, werden die WSW auch die Eignung von Flächen im Stadtgebiet für Windkraftanlagen prüfen“, nennt der Bericht eine weitere Alternative. „Darüber hinaus wollen die Stadtwerke deutschlandweit weitere Windpark-Projekte über die Beteiligungsgesellschaft Binnenwind entwickeln.“

Für „realistische und bezahlbare“ Ziele spricht sich Hermann Josef Richter, Vorsitzender von Haus und Grund Wuppertal und Umgebung, aus. Die Zielsetzung, bis 2030 Ölheizungen und bis 2035 Gasheizungen abzuschaffen, hält er für nicht umsetzbar. „Wir lassen über alles mit uns reden, aber es muss machbar und bezahlbar sein.“

Das ab 2026 geltende Verbot, Ölheizungen einzubauen, hält Richter „für einen Ansatz, der nachvollziehbar ist“. Bereits bestehende Heizungen zu ersetzen, scheitere dagegen an der Realität. „Wie sollen die Menschen das bezahlen?“ Der Staat müsse für eine Umstellung von Öl- und Gasheizungen auf alternative Heizmethoden die finanziellen Voraussetzungen schaffen. Er mahnt zu einem realistischen Vorgehen: „Mit Schlagzeilen kann man keine Politik machen.“

Hintergrund

Bei der hydrothermalen Geothermie wird heißes Tiefenwasser an die Oberfläche gepumpt. Dort wird dem Wasser die Wärme entzogen und abgekühlt zurückgepumpt. In einem Forschungsprojekt untersuchen die Wuppertaler Stadtwerke mit dem Fraunhofer-Institut für Energieinfrastrukturen und Geothermie IEG die Potenziale des Wuppertaler Untergrunds zur Wärmegewinnung.