In Remscheid ist die Pro-Kopf-Verschuldung höher als in Solingen

Studie „Ungleiches Deutschland“ beleuchtet die Unterschiede der Städte und Gemeinden.

Von Bernhard Romanowski

Solingen/Remscheid/Wuppertal. Wuppertal gehört zu den „Regionen mit partiellen Anpassungshemmnissen“, wenn es nach der neuen Studie „Ungleiches Deutschland“ der Friedrich-Ebert-Stiftung geht. Demnach handelt es sich bei der Wuppermetropole um eine altindustriell geprägte Stadt, die mit strukturellen Herausforderungen zu kämpfen hat, ähnlich wie die Ruhrgebietsstädte Essen, Duisburg und Oberhausen oder auch die niederrheinische Metropole Krefeld. Die Studie offenbart etliche statistische Schattenseiten Wuppertals, doch es gibt auch Lichtblicke darin.

Beim Bruttomonatsgehalt liegt Wuppertal mit 3474 Euro mit seinen Bergischen Nachbarn Remscheid (3461 Euro) und Solingen (3473 Euro) nicht weit auseinander, was im Vergleich zum Ennepe-Ruhr-Kreis mit 3636 Euro und erst recht zu Düsseldorf (4150 Euro) schon anders aussieht.

Dafür ist die Mietkostenbelastung (Anteil des Haushaltseinkommens, das pro Person für die Miete aufgewendet werden muss) in Wuppertal mit 17,33 Prozent geringer als in Städten wie Düsseldorf (21,7 Prozent) oder gar Köln (24,29 Prozent) und nur etwas höher als etwa in Solingen (16,79 Prozent). Die statistische Pro-Kopf-Verschuldung in Wuppertal liegt laut Studie bei 4818 Euro – in Remscheid liegt der Wert mit 5762 Euro deutlich höher, in Solingen (4581 Euro) etwas und im Kreis Mettmann (1577 Euro) deutlich niedriger.

Lebenserwartung, Erreichbarkeit der Allgemeinmedizin und Co: Wie schneiden Remscheid und Solingen ab

Die mittlere Lebenserwartung eines Neugeborenen beträgt in Wuppertal 79,99 Jahre und liegt somit nicht nur räumlich nicht weit entfernt von Remscheid (80,3 Jahre) und in Solingen (80,15), aber doch deutlich unter Düsseldorf mit 81,5 Jahren und erst recht zu München, das mit seinen 83,38 Jahren bundesweit den Spitzenplatz einnimmt.

Und wie steht es mit der Erreichbarkeit der Allgemeinmedizin? Laut der neuen Studie, die als Wert die mittlere Fahrzeit mit dem Auto zur nächsten Praxis für Allgemeinmedizin nennt, braucht man dazu in Wuppertal im Schnitt 3,33 Minuten. In Remscheid sind es demnach drei Minuten, in Solingen 2,98 Minuten und in Düsseldorf 2,66 Minuten. Hier zeigt sich der Unterschied zum ländlichen Raum: Im Ennepe-Ruhr-Kreis braucht man im Schnitt nämlich schon 4,39 Minuten bis zur nächsten Praxis.

Die wirtschaftliche Fluktuation in Wuppertal zeigt die Rubrik „Gründungsintensität“: Hier bildet das Saldo aus Firmengründungen und -löschungen je 1000 Firmen die Grundlage des statistischen Werts, der für Solingen mit 3,39, für Remscheid mit 4,39, für Wuppertal aber mit 9,8 in der Studie angegeben wird.

Richtig punkten kann Wuppertal mit Blick auf die Patentanmeldungen, die statistisch in der Studie je 100 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigter verbucht werden. Hier liegt Wuppertal mit 429,09 bundesweit im oberen Bereich. Bei den Patentanmeldungen in den Bundesländern wird NRW nur von Bayern und vom sprichwörtlichen „Land der Tüftler und Erfinder“, also von Baden-Württemberg überflügelt.

Um das Phänomen besser zu verstehen und entsprechende Politikempfehlungen ableiten zu können, gibt die Friedrich-Ebert-Stiftung in diesem Jahr das dritte Mal seit 2015 den sozioökonomischen Disparitätenbericht „Ungleiches Deutschland“ heraus. „Auch wenn positive Entwicklungen beobachtet werden können, gibt es weiter große Unterschiede, wie die Regionen aufgestellt sind. Dies gilt umso mehr, wenn es um die Bewältigung anstehender Zukunftsherausforderungen aufgrund von Transformation und unterschiedlichen Krisen geht“, so die Autoren.