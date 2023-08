In jedem zweiten Haushalt lebt nur eine Person

In anderen Städten wie Düsseldorf, Köln, Hamburg und Berlin gibt es bereits Tauschbörsen für Wohnungen. Foto: dpa

Tauschbörsen könnten eine Möglichkeit sein, Wuppertaler Familien größere Wohnungen zur Verfügung zu stellen.

Von Christian Töller

Wuppertal. In knapp jedem zweiten Haushalt in Wuppertal lebt nur eine Person. Das belegen Zahlen der Statistikstelle der Stadt. Demnach gibt es mit Stichtag 31. Dezember 2022 insgesamt 90 900 Einpersonenhaushalte, die Zahl aller Haushalte beträgt 186 979. Damit liegt der Anteil der Einpersonenhaushalte in Wuppertal bei 48,62 Prozent.

„Ich bin überrascht, dass es so viele sind“, erklärt Rainer Widmann (Bündnis 90/Die Grünen), stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen, auf Anfrage. „Doch ich befürchte, dass es noch mehr werden.“ In Kombination damit, dass die Wohnungen immer größer würden, entstehe dadurch mehr Bedarf auf dem Wohnungsmarkt. Dieser Bedarf müsse insbesondere in der Innenstadt gedeckt werden.

„Das Stichwort dazu lautet Innenstadt-Verdichtung“, so Widmann. „Es müssen Baulücken geschlossen werden. Und dort, wo es möglich ist, muss aufgestockt werden.“ Der Grünen-Politiker plädiert dabei dafür, über Supermärkte Wohnungen zu bauen. Es sei wichtig, dem Bedarf nachzukommen.

Wohnungsamt bietet Unterstützung an

Eine weitere Möglichkeit, den Bedürfnissen sowohl von allein lebenden Menschen als auch Familien nach angemessenem Wohnraum nachzukommen, sind sogenannte Tauschbörsen. Diese Idee wird bereits seit einiger Zeit in mehreren Städten diskutiert und auch schon umgesetzt. Ein Beispiel dafür ist Düsseldorf. Dort können sich Menschen, die nach einer größeren Wohnung suchen oder sich verkleinern möchten, online registrieren lassen und nach passenden Tauschobjekten suchen.

Das Wohnungsamt bietet dabei den Menschen, die ihre Wohnung tauschen wollen, Unterstützung an – auch logistische. Zudem gibt es die Möglichkeit von städtischen Zuschüssen in Höhe von bis zu 3000 Euro bei der Anmietung einer angemessen Übergangswohnung. Vermieter können demnach für ihre Zustimmung zum Wohnungstausch einen zweckfreien Zuschuss von jeweils 2500 Euro erhalten.

„Die Idee einer Tauschbörse finde ich sehr gut“, sagt Rainer Widmann. „Es ist auf jeden Fall sinnvoll.“ So könnten sich beispielsweise Rentner verkleinern und hätten dadurch weniger Mietkosten. Einen solchen Tauschmarkt von der Stadt organisieren zu lassen, kann sich Widmann ebenfalls vorstellen. „Das ist eine Möglichkeit, die Wohnungssituation zu verbessern.“

Eine Person mit einer großen Wohnung soll gegen eine kleinere tauschen können

Auch Bernhard Sander, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Mieterbunds Wuppertal und Umgebung, hält Tauschmärkte für eine Option, die Wohnraumsituation zu verbessern. „Bei einer alleinstehenden Person in einer 80-Quadratmeter-Wohnung kann ich mir vorstellen, dass sie bereit wäre, zu wechseln, wenn sie in ihrem Stadtteil wohnen bleiben kann.“

Für Servet Köksal (SPD), Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen, ist es keine neue Erkenntnis, dass in Wuppertal fast die Hälfte der Wohnungen nur durch eine Person belegt werden. „Eine Ursache hierfür ist die demografische Entwicklung. Da die Wohnungs- und Wohnformwahl durch grundlegende, individuelle Entscheidungskriterien getroffen wird, ist auch diese Zahl ein Beleg für einen größeren Wohnraumbedarf in Wuppertal.“

Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Wuppertal (GWG) hat derzeit rund 1500 Wohnungen (von insgesamt rund 5600 Wohnungen) für Einpersonenhaushalte im Bestand, teilt Nenja Lindner, Stabsstellenleiterin Marketing und Unternehmensentwicklung, mit. Die GWG komme in ihren Planungen und Realisierungen der Nachfrage nach großen bis sehr großen Wohnungen für Familien nach. Die Zahl der Einpersonenhaushalte bei der GWG sei rückläufig: Lag der Anteil im Jahr 2019 bei 48,3 Prozent, sank dieser im Jahr 2022 auf 46,8 Prozent.

Statistik

Die größte Gruppe in den Single-Haushalten sind die 20- bis unter 30-Jährigen (15.931), gefolgt von den 50- bis unter 60-Jährigen (15.251) und den 60- bis unter 70-Jährigen (14.177). Es folgen die 30- bis unter 40-Jährigen (13.575), die 70- bis unter 80-Jährigen (9970), die 40- bis unter 50-Jährigen (9794), die 80- bis unter 90-Jährigen (9179), 90 Jahre und älter (1750) und bis zu 20 Jahre (1273).