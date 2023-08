In der Gesellschaft wieder Fuß fassen

Die Gefährdetenhilfe der Wuppertaler Diakonie unterstützt Menschen in Wohnungsnot.

Von Bernadette Brutscheid

Wuppertal. Treffen kann es jeden und das auch sehr schnell. Cornelia Lieto ist seit 2016 Leiterin der Gefährdetenhilfe, einem Bereich der sozialen Arbeit der Diakonie. Sie unterstützt Menschen, die durch persönliche Lebensumstände in eine Notsituation oder Krise geraten und aus ihrem gewohnten sozialen Umfeld gefallen sind. Dazu gehören Menschen, die drogen- und alkoholabhängig sind, auf der Straße leben oder straffällig geworden sind. „Wir unterscheiden zwischen wohnungslos und obdachlos“, erklärt Lieto.

Erreichbarkeitsadresse für Betroffene

Wohnungslose Personen haben bei Familie oder Freunden Unterschlupf gefunden, Obdachlose leben auf der Straße. Die Mitarbeiter der Gefährdetenhilfe bieten ihnen Hilfeleistungen an, um wieder Anschluss an ein soziales Umfeld zu finden und in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Ein Aspekt dabei ist die postalische Erreichbarkeit. Daher wird für die Betroffenen eine Erreichbarkeitsadresse eingerichtet. „Das ist wichtig, damit sie Briefe von Amt und Behörden erhalten werden können“, so Cornelia Lieto.

Das Hopster-Fiala-Haus an der Deweerthstraße ist die Adresse für betroffene Frauen. Hier wird ihnen Hilfe zur Stabilisierung und Veränderung ihrer Situation geboten. Geholfen wird bei allen Aufgabenstellungen, die mit dem realen oder drohenden Verlust der Wohnung einhergehen.

Vorübergehend wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt. „Bei vielen Frauen ist das Ende einer Partnerschaft der Grund für drohende Wohnungslosigkeit. Sie sind oft nur Mitbewohner des vom Mann geführten Wohnverhältnisses und stehen nach der Trennung dann ohne Unterkunft da“, berichtet Lieto. Diese Abhängigkeit sei ein großes Problem – viele Frauen verlassen die Partner daher nicht und leben in einer Art von „Zwangsprostitution“, sagt Lieto. Geholfen wird den Frauen auch bei der Beantragung von finanziellen Leistungen und der Wohnungssuche, bei Bedarf wird weiterführende ärztliche oder therapeutische Hilfe vermittelt.

Ein Drittel der Obdachlosen sind Frauen

Rund ein Drittel der Obdachlosen in Wuppertal sind Frauen. Die Rate der angenommenen Übernachtungen ist bei ihnen höher und der Bedarf stetig steigend. Das Pendant für Männer dazu ist die Tagesstätte Café Ludwig an der Ludwigstraße. Hier haben alle Nichtsesshaften zusätzlich die Möglichkeit, sich auch über Tage aufzuhalten, bekommen Essen und Getränke, haben die Möglichkeit, sich auszutauschen. Hier können sie zur Ruhe kommen, lesen, Gesellschaftsspiele spielen oder den Computer benutzen. Auch die Möglichkeit, Wäsche zu waschen oder zu duschen ist gegeben, die Kleiderkammer bietet kostenlose Bekleidung, Wäsche und Schuhe.

Willkommen ist jeder. „Wir bieten an verschiedenen Stellen der Stadt Hilfestellungen im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich.“ Je nach Bedarf und Möglichkeit wird gemeinsam nach Arbeit und Unterkunft gesucht, sich im Krankheitsfall gekümmert – alles in Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden. In Wohngruppen leben die Klienten in Doppel- und Einzelzimmern. Die Fähigkeit der Selbstversorgung ist in dieser Wohnform Voraussetzung. Diejenigen, bei denen das nicht möglich ist, bleiben in stationärer Betreuung. So bietet das Walter-Bertram-Haus an der Oberstraße eine langfristige, stationäre Wohnmöglichkeit für Männer, die Hilfe bei der alltäglichen Lebensführung benötigen.

Viereinhalb Stellen für Straßensozialarbeiter gibt es es momentan in Wuppertal. Zu wenig findet Lieto, denn der Bedarf wächst ständig. Sie sind in ganz Wuppertal unterwegs, bieten ihre Hilfe an und werden auch von aufmerksamen Beobachtern auf hilfsbedürftige Personen aufmerksam gemacht. Im Winter greift das Kältekonzept, nach dem alle obdachlosen Menschen angesprochen und ihnen Unterkunftsmöglichkeiten angeboten werden. Cornelia Lieto wünscht sich, dass schon bei drohendem Wohnungsverlust präventiv Kontakt zur Diakonie aufgenommen wird. Alle Angebote basieren auf Freiwilligkeit und Vertraulichkeit.

Beratung

Die Diakonie hilft bei drohender Wohnungslosigkeit oder Zwangsräumung, der Wohnungssuche, Beantragung von finanziellen Leistungen, Vermittlung an Hilfeeinrichtungen und Fachärzte sowie Einrichtung einer postalischen Meldeadresse. 2022 waren 504 Frauen in der Beratung (2021: 477, 2020: 431, 2012: 239). Im vergangenen Jahr waren 1274 Männer in der Beratung (2021: 1243, 2020: 1132, 2012: 773). Bei den Zahlen handelt es sich um die beratenen Personen, nicht um die Beratungskontakte, diese sind um ein vielfaches höher.

www.diakoniewuppertal.de