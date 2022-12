Immobilien vererben: Andrang wegen Gesetzesänderung

Auch die Notare in Wuppertal haben zum Ende des Jahres viel zu tun (Symbolbild).

Wuppertal. Zum 1. Januar ändert sich die Berechnung der Erbschaftssteuer.

Das Jahressteuergesetz treibt auch einige Wuppertaler um: Ab 1. Januar kann das Erben von Immobilie mehr Steuern kosten. Daher wollen einige Eigentümer Häuser oder Eigentumswohnung noch 2022 an die vorgesehenen Erben verschenken. Das gibt den Notaren vor Jahresende mehr zu tun.

Mit „ein paar Hundert“ Fällen hätten er und seine Kollegen derzeit zu tun, schätzt Notar Christoph Dahlkamp, Sprecher der Notare in Wuppertal. Die Nachfrage habe angezogen, seit die Gesetzesänderung in der Presse aufgegriffen wird. Er selbst habe etwa 50 Aufträge zusätzlich, bespreche zwei bis drei solcher Schenkungsverträge pro Tag. In den meisten Fällen hätten die Eigentümer aber bereits vorher darüber nachgedacht, setzten diese Vorhaben jetzt nur früher um.

Mit dem neuen Gesetz werden ab dem 1. Januar 2023 Immobilien bei der Berechnung Erbschaftssteuer anders bewertet, der Wert soll näher am tatsächlichen Verkehrswert liegen. Da die Immobilienpreise gestiegen sind, liegt dieser also höher als zuvor – was höhere Steuern bedeutet. „Das kann zehn bis 20 Prozent ausmachen“, schätzt Dahlkamp.

Markus Conrad aus dem Vorstand der Steuerberaterkammer geht sogar von 20 bis 30 Prozent Mehrkosten aus. Er spürt jedoch weniger erhöhte Nachfrage wegen der Gesetzesänderung. Und er erklärt, dass diese eine Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts von vor einigen Jahren umsetzt. Die Bundessteuerberaterkammer habe gefordert, nun die Freibeträge zu erhöhen. Derzeit ist etwa für Kinder das Erben einer Immobilie bis zum Wert von 400 000 Euro steuerfrei. Christoph Dahlkamp und Markus Conrads warnen vor übereilten Entscheidungen.

Eine Erhöhung der Freibeträge fordert auch Hermann Josef Richter, Vorsitzender des Eigentümerverbands Haus und Grund Wuppertal und Umgebung. Er nennt es eine „schleichende Steuererhöhung“ und kritisiert das Vorgehen. Der Bundestag hat das Gesetz am 9. Dezember beschlossen, der Bundesrat am 16. Dezember zugestimmt. Es soll ab 1. Januar gelten. Haus und Grund rate: Wer seine Immobilie vererben will, sollte sie jetzt verschenken. „Wenn zum Zeitpunkt des Erbfalls eine Immobilienblase herrscht, müssen die Erben viel höhere Steuern bezahlen.“

Die Wuppertaler Mittelstands- und Wirtschaftsunion spricht von „versteckten Fallen“. Vorsitzender Michael-Georg von Wenczowsky: „Durch die Änderungen werden sich die Grundbesitzwerte drastisch erhöhen“, Erbschafts- und Schenkungssteuer würden massiv steigen. Wohneigentum könne „für Erben zur Armutsfalle werden“. Finanzminister Lindner (FDP) hält eine Erhöhung der Freibeträge für sinnvoll; eine Initiative im Bundesrat indes ist gescheitert. -kati-