Im Visiodrom beginnt neues Showspektakel über Leonardo da Vinci

Im Visiodrom in Wuppertal-Oberbarmen beginnt am 23. August eine neues Showspektakel über Leonardo da Vinci.

Von Waltraut Rass

Wuppertal. Das Visiodrom ist zurzeit geschlossen. Nachdem die Show „Monet – Rebell und Genie“, die nach drei Verlängerungen rund 150 000 Besucher anzog, beendet wurde, gibt es nun eine Umbaupause. Die dauert aber nicht lange. Bereits am 23. August beginnt „Leonarda da Vinci – uomo universale“.

„Bei Claude Monet haben wir nur seine eigenen Bilder benutzt, um eine impressionistische Show zu gestalten. Das geht bei Leonardo da Vinci nicht. Er hat zwar sehr viel hinterlassen, aber es sind alles Schwarz-Weiß-Zeichnungen und es ist viel länger her – über 500 Jahre jetzt –, deswegen haben wir uns für modernere Bildebenen geöffnet, und es geht etwas flotter zur Sache als bei Monet“, verrät Christian Höher von der Visiodrom GmbH.

„Das Ganze ist zwar eine Show, muss aber wissenschaftlich ,sauber‘ sein, deswegen lassen wir uns beraten von der Uni Mannheim. Der Historiker Professor Hiram Kümper ist ein ausgewiesener Leonardo-Experte und hat schon über 20 Ausstellungen zum Thema selbst kuratiert, und damit bleiben wir wissenschaftlich und kulturhistorisch seriös, sind aber gleichzeitig sehr unterhaltend – das sagen zumindest wir. Wir würden uns freuen, wenn uns viele Leute besuchen, die nachher das Urteil teilen“, schildert Höher.

Die Idee und das Konzept zu „Leonardo da Vinci – uomo universale“ stammt vom Kreativteam des Visiodroms, das schon Monet eindrucksvoll in Szene gesetzt hat. „Dennoch wird diese Show ganz anders werden“, erklärt Höher. „Wir entführen unsere Gäste in die Zeit der Renaissance und laden dazu ein, die Welt durch Leonardos Augen zu sehen.“ Die Show erwecke Leonardos Maschinen zum Leben, und auch alle seine 17 Gemälde, von der Mona Lisa bis zum Letzten Abendmahl, seien Teil der immersiven Leonardo-da Vinci-Show.

Es werde mit „4D-Modellen“ gearbeitet, sagt Höher. „Das erste Modell ist aus Holz. Das kann man wirklich anfassen, das kann man begreifen durch be-greifen. Das ist nicht unser Motto, sondern das von der Hochschule Bielefeld. Der dortige Fachbereich Ingenieurwesen und Mathematik hat durch sein Projekt ,Da Vinci – Bewegende Erfindungen’ Jahrzehnte an Erfahrungen mit dem Thema Leonardo. Die Modelle, die jetzt in Wuppertal erlebbar werden, waren schon in Museen in ganz Europa die ,Highlights’ unterschiedlichster Leonardo-da-Vinci-Ausstellungen. Die Bielefelder sind auch federführend bei der gemeinsamen Entwicklung der digitalen Angebote“, schildert Höher.

„Es werden 18 Modelle hier in der Ausstellung sein, und jedes Modell kann man auch virtuell mit nach Hause nehmen. Durch einen Barcode, den der Besucher scannt, bekommt er die 3D-Daten aufs Handy“. Es sei auch möglich, oben auf dem Dach des Gaskessels eine Erlebnistour zu machen. Da wird man die Fluggeräte von Leonardo per Augmented Realtiy mit seinem Handy durch den Himmel fliegen sehen. Da sieht man den Fallschirm fallen oder die Schraube sich erheben“, beschreibt Christian Höhe das virtuelle Abenteuer.

„Dann machen wir mit Actionbound kleinere Erlebnistouren für Kinder“. Damit können sich die jungen Besucher kinderspezifisch das Thema Leonardo erschließen. Dazu müssten sie ein Handy mitbringen. „WLAN-bieten wir an, ein QR-Code müsste am Eingang gescannt werden.“

Show mit 360-Grad-Leinwand

„Das Tourprogramm werden wir fachspezifisch erweitern für ingenieurswissenschaftlich interessierte Leute und für Menschen, die sich eher für die Gemälde interessieren, verspricht Höhe. „Mit im Ticket drin ist eine Fahrt oder ein Treppengang auf die Aussichtsplattform des Gaskessels“, informiert Geschäftsführer Faton Zenuni. „Im Erdgeschoss können die Besucher ihre Tour beginnen, wo sie sich die da-Vinci-Ausstellung anschauen können.“ Eine Station darüber wartet mit einer 360-Grad-Leinwand die spektakuläre Leonardo-da-Vinci-Show.

www.visiodrom.de