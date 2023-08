Im Tal wurde zu Ende „geflimmert“

Wuppertal. Die Saison des Programmkinos mit 3300 Besuchern ist vorbei – im Juli 2024 geht es weiter.

Von Selina Hunze

27 Einzelveranstaltungen und 3300 Besucher – die Talflimmern-Saison in diesem Jahr konnte sich sehen lassen. Der gemütliche Innenhof der alten Feuerwache an der Gathe lädt jedes Jahr im Sommer zu Filmabenden ein und trotzt dabei Wind und Wetter. Die letzte Vorstellung am vergangenen Wochenende endete mit einem ausverkauften Haus und vielen herzlichen Begegnungen. Mark Tykwer, Veranstalter von Talflimmern, blickt auf die 22. Saison zurück.

Die Zuschauer konnten sich aus einem bunten Programm eine Veranstaltung nach ihrem Geschmack aussuchen. Ob kürzlich erschienener Kinofilm, moderierter Kurzfilm, Dokumentation, „Travel Slam“ oder Filmklassiker. „Publikumsliebling war die Literaturverfilmung von ‚Der Gesang der Flusskrebse‘, erzählt Tykwer. Aber auch „Über den Dächern von Nizza“ zur Eröffnung und der Thriller „Don't worry darling“ seien sehr beliebt gewesen. „Ein Mann namens Otto“ hingegen war eher schlechter besucht.

„Das ist erfreulich, aber bis zum vorpandemischen Niveau ist es noch ein weiter Weg.“

Das Talflimmern legt als Programmkino seinen Fokus auf den Autorenfilm. So hat Tykwer Christian Petzolds „Roter Himmel“ am meisten bewegt. „Das Werk hat eine tolle dramaturgische Dichte, es ist ein wahrhaftiger Sommerfilm, und das Erzählte wirkt lange nach.“ Auch in „Triangle of Sadness“ wurden zentrale Themen der Gegenwart wie der Klimawandel und die Systemkrise angesprochen, hebt Tykwer hervor. „Das Talflimmern will Haltung zeigen.“ Haltung wird auch mit der jährlichen Greenpeace-Veranstaltung gezeigt, als Verabredung in Sachen Aufklärung.

199 Besucher finden im Innenhof Platz. Tykwer verzeichnet dabei einen Anstieg von knapp 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die gesamte Besucherzahl ist um zehn Prozent gestiegen. „Das ist erfreulich, aber bis zum vorpandemischen Niveau ist es noch ein weiter Weg“, so Tykwer. Im Jahr 2019 zählte er knapp 5000 Besucher. Eine weitere pandemiebedingte Veränderung war der Ticketvorverkauf. Durch die Pandemie habe er die Abendkasse in den Schatten gestellt, erzählt Tykwer. So waren vor der Veranstaltung manchmal nur noch 20 Restkarten hinter dem Tresen der Abendkasse erhältlich, weil online bereits viel gebucht wurde.

Die regenreichste Spielzeit in der Talflimmern-Geschichte

Eine Herausforderung war das unberechenbare Wetter. Diese Spielzeit war die regenreichste der Talflimmern-Geschichte. Zwar lässt sich das Open-Air-Kino durch ein Raffplanensystem vor dem Regen abschirmen, aber heftigen Gewittern und stundenlangem Sprühregen kann es auch nur schwer aushalten. Eine Veranstaltung musste deshalb aber nicht abgesagt werden. Da wurden einfach an den spielfreien Tagen die Spannseile ausgetauscht und die Aufhängungen nachjustiert, erzählt Tykwer. Tatsächlich sei sogar ausgerechnet das lange Wochenende zu Beginn der Regenzeit das besucherstärkste gewesen.

Die nächste Saison 2024 beginnt am 5. Juli. Ein Eröffnungsklassiker ist bereits im Gespräch. Derzeit diskutiert werden „Die Verachtung“ von Jean-Luc Godard, „Thelma & Louise“ von Ridley Scott sowie „Singin‘ in the Rain“ von Stanley Donen und Gene Kelly. Welcher Film es nun wird, bleibt eine Überraschung. „Innerhalb von zehn Monaten kann sich da natürlich noch so einiges bewegen“, stellt Tykwer fest. Jetzt heißt es erstmal: „Flimmergruß“ und bis zur nächsten Saison.