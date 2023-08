Wuppertaler Musikerin: „Ich war das, was man heute einen Systemsprenger nennt“

Nach mehreren Lebenskrisen hat die Wuppertaler Musikerin Franz Rockzz zu ihrer Mitte gefunden.

Von Martin Gehr

Wuppertal. „Life is a rollercoaster“ – das Leben ist eine Achterbahn, sang vor 23 Jahren schon Ronan Keating. Das mag aufregend sein, gefährlich wird es allerdings dann, wenn es nur noch bergab geht. Viele Künstler verpacken derartige Schicksale in ihrer Musik. Sie erzählen von Verlust und Wiedergeburt, von Ebbe und Flut, Zweifel und Zuversicht.

Dies gilt auch für das neue Album „Keep on rocking“ der Wuppertaler Singer-Songwriterin Franzi Rockzz. Doch selbst außerhalb der Konzertbühne zeigt die 39-Jährige eine aufrichtige Persönlichkeit, die ganz ungezwungen eigentlich schmerzhafte Wahrheiten ausspricht. Unsere Zeitung hat sich mit ihr auf eine Zeitreise begeben. Bei einem Spaziergang durch das Zooviertel, in dem sie aufwuchs, erzählt Franzi Rockzz mit überraschender Offenheit von ihrem Weg, der sie von der anfänglichen Unbeschwertheit des Kindseins über vernichtende Selbstmissachtung bis zu neugewonnener Lebensfreude führte.

Die Straßen ihrer Kindheit und ihrer schweren Vergangenheit

Wir treffen uns an der Schwebebahnstation Varresbecker Straße. Gleich dahinter führt eine von Graffiti durchzogene Brücke über das Gelände der Bayer AG die Tiergartentreppen hinauf ins Zooviertel. „Das war ab der fünften Klasse mein Schulweg“, erinnert sich Franzi Rockzz, die im bürgerlichen Leben Franziska Birk heißt – wobei ihr Leben nie bürgerlich sein sollte.

Wir erreichen die letzte Stufe zur Tiergartenstraße. In Haus Nr. 275 verbrachte Franzi ihre Kindheit. „Viel verändert hat sich nicht“, stellt sie fest, auch wenn die Straße früher voller tobender Kinder war und jetzt stumm scheint. „Die Garagentore sind auch noch da, die hatten immer einen speziellen Geruch.“ Ihre Grundschule lag gleich um die Ecke an der Donarstraße. Allerdings: „Ich habe die Schule oft geschwänzt. Morgens bin ich aus dem Haus gegangen und hinten über das gekippte Fenster wieder rein, um mich ans Klavier zu setzen.“

Musik konnte sie schon immer begeistern; Gitarre, Schlagzeug und sechs Jahre Geigenunterricht kamen hinzu – und dann der große Knall. Ihre Großmutter war eine Heimatvertriebene aus Ostpreußen, „und auch ich hatte oft das Gefühl, nicht zu wissen, wohin“, gibt sie zu. „Keiner hat sich gekümmert.“ Die Folge: „Ich war in meiner Jugend das, was man heute einen Systemsprenger nennt. Meine Jugendakte dürfte umfangreich sein. Ich glaube, es gibt hier kaum eine Jugendschutzeinrichtung, in der ich nicht bekannt war.“

Wir erreichen den Märchenbrunnen an der Baldur-straße. Die Märchenfigur, mit der sich Franzi am besten identifizieren könne, sei Aschenputtel – auch wenn am Ende kein Prinz, sondern eher eine Prinzessin rausspringen sollte. Doch ihre Geschichte nimmt eine jähe Wende: „Meine Mutter hat damals das Sorgerecht an die Stadt Wuppertal abgegeben. Das ist wie beim kaukasischen Kreidekreis: Die wahre Mutter lässt aus Liebe los, wenn sie merkt, dass sie ihr Kind nicht mehr adäquat versorgen kann.“

Mit 16 kam sie in ein Internat, „wobei ich mich dort eher platziert als behütet gefühlt habe – Bildung, Bett, sonst nichts.“ Drogen bekamen einen hohen Stellenwert; Festivals unterstützten die Flucht aus der Wirklichkeit: „Laute Mucke, viele bunte Lichter und total high. Mit 18 Jahren war ich ein kaputter Mensch.“ Einziger Lichtblick „zwischen dem ganzen Müll“ sei wieder die Musik gewesen – in der Schülerband.

Wir biegen auf der Sambatrasse in den Wald ab und stehen kurz darauf auf der Löwenbrücke, die sich über den Zoo spannt – einem der höchsten Punkte des Viertels. Ganz oben ganz unten. „Ich wusste: Wenn ich in Wuppertal bleibe, wird es ein schlimmes Ende nehmen“, erzählt die 39-Jährige. Also ging sie 2002 ins Exil. Nach Hilden. Dort fand sie ihren ersten Proberaum im Haus Golla, einem ehemals besetzten Haus der autonomen Szene. Sie kellnerte in einer Musikkneipe und hatte 2007 ihren ersten Auftritt. Eigene Songs. Mit der Zeit folgten bis zu 80 Konzerte im Jahr.

Zweifel, Drogen, Sinnkrise

Doch dann kam wieder die Achterbahn. Kurz vor Beginn der Corona-Pandemie schmiss sie ihr Studium in Mathematik und Musikpädagogik an der Uni Wuppertal, dabei war ein weiteres Zeugnis gar nicht nötig, denn nachdem sie eine Ausbildung zur Gebäudereinigerin abgeschlossen hatte, absolvierte sie von 2010 bis 2012 den Studiengang „Komposition und Songwriting“ an der Akademie „Deutsche Pop“ in Köln und machte drei Jahre später ihr Abitur am Bergischen Kolleg nach. Note: 1,8. Trotzdem waren sie präsent: die Zweifel, die Drogen, die Sinnkrise. Ein zweites Mal zu scheitern kam nicht infrage. Franzi ging in Therapie. „Seit 20 Monaten bin ich clean“, sagt sie, als wir schließlich vor dem Zoo-Stadion auf der Treppe sitzen.

Weitermachen. Keep on rocking. Ihr Albumtitel ist Programm. Lebensphilosophie. Mitte Juni hatte es in der Börse Premiere; finanzieren konnte sie die elf Songs mithilfe von Crowdfunding über die Plattform „Startnext“, auf der sie 3000 Euro sammelte.

Sie verband den Neuanfang mit einer Erweiterung ihrer musikalischen Vielfalt: So sitzt sie nicht mehr nur solo an der Gitarre, ihre Songs umfassen nun bis zu 30, vorwiegend digital produzierte Instrumente. „Dadurch kann ich mich auch mal auf der Bühne bewegen statt nur auf dem Hocker zu hängen.“ Neu gewonnenes Lebensgefühl. Nachdenken, aber dynamisch bleiben. „Freude ist das Allerwichtigste“, sagt sie jetzt. Den Blick auf die schönen Dinge wenden. „Ich bin gelassener geworden.“ Für nächstes Jahr plant sie eine Tournee.

Konzerte

In Wuppertal spielte Franzi Rockzz in den vergangenen Jahren unter anderem beim Luisenfest, beim Swane Sommer Festival, in der Färberei und im Spunk. Ihr nächster Auftritt in der Stadt ist am 9. September beim Christopher Street Day auf dem Johannes-Rau-Platz in Barmen.