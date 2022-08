Hubschrauber über Wuppertal sucht in der Nacht Kriminelle

Einsatz

+ © Roland Keusch Einsatz der Polizei. © Roland Keusch

Wuppertal. Nach einem versuchten Einbruch lief der Einsatz ab etwa 1.15 Uhr in Ronsdorf.

Die Polizei hat in der Nacht zu Montag mit einem Hubschrauber nach Einbrechern gesucht. Gegen 1.15 Uhr wurde der Behörde ein versuchter Einbruch auf einem Firmengelände in Wuppertal-Ronsdorf an der Nibelungenstraße gemeldet.

Die Täter sollen sich nach Angaben der Polizei an Lagerräumen zu schaffen gemacht haben, sind aber nach erstem Wissensstand unverrichteter Dinge geflohen. Kurz danach flog ein Polizeihubschrauber über Ronsdorf. Die Täter wurden aber nicht gefasst.