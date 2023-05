Hollywood in NRW: Komparsen für Anne-Hathaway-Film gesucht

Köln. Für einen Kinofilm mit Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway („Der Teufel trägt Prada“) werden etwa 1000 Komparsen in Nordrhein-Westfalen gesucht. Von Ende Mai bis Ende Juli finden die Dreharbeiten für die deutsch-amerikanische Produktion „Mother Mary“ an 40 Drehtagen komplett in Nordrhein-Westfalen statt, wie die Agentur Eick & Weber („Tribute von Panem“) der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.