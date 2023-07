Hoffnungsschimmer für Kaufhof in Wuppertal

An der Schaufensterfront der Galeria Kaufhof am Neumarkt kleben derzeit zahlreiche Ausverkaufs-Plakate.

In einer Expertenrunde im Rathaus ging es am Montag um die Zukunft des großen Elberfelder Traditionshauses. Die Verwaltung hat einen Lösungsansatz mit dem ein Leerstand vermieden werden könnte.

Wuppertal. Um die Zukunft des Wuppertaler Kaufhofes ging es am Montag bei einer Expertenrunde im Rathaus. Dabei waren neben Spitzenvertretern der Wirtschaft auch die Filialleitung und der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende des Standorts. Geprüft werden soll nun, ob die Mitnutzung der Immobilie als Stadtbibliothek eine Lösung sein kann. Das teilte die Stadt mit.

Schneidewind berichtete über intensive Gespräche, die er mit Vertretern der Immobilieneigentümer, der Konzernzentrale von Galeria-Kaufhof-Karstadt (GKK) und der Filial-Geschäftsführung geführt hat. Diese sollen fortgesetzt werden mit dem Ziel, Eigentümer und GKK für Verhandlungen an einen Tisch zu bekommen. Schneidewind betonte, man wolle „das Ziel des Standorterhaltes keinesfalls vorzeitig aufgeben“. Gleichzeitig müsse man wegen der unsicheren Prognose Ideen für eine Umnutzung forcieren: „Das Allerschlimmste wäre ein langer Leerstand mitten in Elberfeld.“

Nach Abschluss des Insolvenzverfahrens und Beginn der Sanierung könne nun wieder über Filialschließungen verhandelt werden. Man müsse klären, „ob und unter welchen Voraussetzungen auch in Wuppertal ein Fortbestand möglich sein könnte“, so der OB. Anders als in Essen und Düsseldorf wollten für die Elberfelder Filiale weder Eigentümer noch GKK über Mietkonditionen verhandeln. Ein Erhalt sei daher nur mit der Integration anderer Nutzungen ins Gebäude möglich – wobei der Eigentümer eine öffentliche Mitnutzung begrüßen würde. „Daher wird nun unter Hochdruck die Option als potenzieller Standort für unsere Stadtbibliothek geprüft“, erklärte Schneidewind. Die Lösung müsse aber verlässlich und nachhaltig sein: „Es darf dann nicht in ein paar Jahren der Fortbestand wieder in Frage stehen.“ Mit den Eigentümern sei ein enger Austausch zum Gebäude und potenziellen Alternativ-Nutzungen vereinbart.

Einig war man sich über die Bedeutung des Kaufhofs für die Innenstadt. Der OB verwies auf die geplanten Investitionen von 45 Millionen Euro in der Elberfelder City: „Der Standort Elberfeld hat Zukunft.“ Kaufhof-Vertreter überreichten bei dem Treffen dem OB weitere 5000 Unterschriften von Kunden und Mitarbeitern für den Kaufhof-Erhalt. Zuvor hatte es schon 6000 Unterschriften gegeben. -red-