Die drei ???-Hörspiel zum Mitmachen in der Stadthalle

Oliver Rohrbeck ist die Stimme von Justus Jonas in der Hörspielreihe „Die drei Fragezeichen“.

Interaktives Die drei ???-Hörspiel mit der Stimme Oliver Rohrbeck, der den Justus Jonas mimt.

Wuppertal. Oliver Rohrbeck, Sprecher des „Die drei???“-Detektivs Justus Jonas, kommt am Mittwoch, 29. März, mit Geräuschemacher Jörg Klinkenberg für ein interaktives „Die drei ???“-Event in die Historische Stadthalle, Johannisberg 40. Gemeinsam präsentieren sie eine inszenierte Lesung der beliebten Buch- und Hörspielreihe, bei der das Publikum selbst Teil des Geschehens wird.

Es ist Freitagabend, 20.25 Uhr, im Steadman-Museum in Los Angeles: Direktor Mr. Peacock betritt mit Justus, Peter und Bob das Gebäude. In wenigen Minuten werden die drei Detektive exklusiv den wertvollsten Diamanten der Welt sehen – das berühmte Feuer des Mondes. Um 20.28 Uhr gehen im Museum plötzlich die Lichter aus. Stromausfall? Sabotage? Kurze Zeit später befinden sich Mr. Peacock und die drei ??? in der Gewalt von fünf Gangstern. Die Verbrecher wollen den Diamanten und sind bereit, dafür über Leichen zu gehen.

Dieser Abend widmet sich der Geschichte aus einer anderen Perspektive, die von Oliver Rohrbeck als Live-Event neu aufbereitet wurde. Unter Beteiligung Freiwilliger aus dem Publikum wird die Geschichte teils als inszenierte Lesung mit musikalischer Untermalung, teils szenisch neu zum Leben erweckt. Die Lesung beginnt um 20 Uhr. Karten ab 25,30 Euro gibt es im Internet:

www.stadthalle.de