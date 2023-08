Hölderlin – eine „Topgruppe des Romantikrock“

2023 wäre die Wuppertaler Band 50 Jahre alt geworden – Mitgründer Christian von Grumbkow erzählt die Geschichte.

Von Monika Werner-Staude

Wuppertal. Er hat natürlich noch alle Platten und CDs, die Fotos und vieles mehr. Vor Kurzem ist eine weitere LP dazugekommen, zum 50-jährigen Bestehen der Band wurde die allererste neu gepresst. Wieder auf Vinyl, bei den Jüngeren ist Retroschick in, die Älteren freut’s und es werden alte Zeiten wieder lebendig. „Hölderlins Traum“, so der Titel, war so was wie ein Senkrechtstarter und machte die Musiker aus Wuppertal, die sich nach dem Dichter benannten, von heute auf morgen in der Musikszene bekannt. Bandgründer Christian von Grumbkow erinnert sich an viele gute und viele schlechte Zeiten.

Mit seinen Brüdern wuchs Christian von Grumbkow in einem gut-bürgerlichen Zuhause auf, was das Erlernen eines Instruments und klassische Hausmusik einschloss. Erste eigene musikalische „Gehversuche“ mit den Geschwistern widmeten sich eher der zeitgenössischen Musik: Mit Bruder Andreas gründete Christian „The Beatkids“, zur „Action Issue Blues Band“ kam auch Bruder Joachim dazu. Die wiederum einen Mitschüler aufmerksam werden ließ. „Wir holten uns gezielt weitere Musiker dazu.“

Den Violinisten Christoph Noppeney, den Bassisten Bernd Käseberg und – als man erkannte, dass man auch einen Schlagzeuger brauchte – Michael Bruchmann. Den Gesang übernahm Christians Lebensgefährtin Nanny de Ruig. Gemeinsam nahm man zu Hause auf einem Revox-Tonbandgerät ein Lied auf und schickte es an den Produzenten Rolf-Ulrich Kaiser. Im Stil zwischen Folk, Klassik und Rock angesiedelt mit Anklängen an Fairport Convention, Jethro Tull, aber auch Deep Purple und Traffic. Mit deutschen Texten, schließlich „lebten wir in einer sehr politischen Zeit und hatten was zu sagen“. Zu Themen wie Machtmissbrauch oder Umweltschutz etwa, die gerade heute wieder sehr aktuell sind. Außerdem habe damals (noch) niemand deutsche Texte geschrieben, so von Grumbkow.

Den Namen Hölderlin wählten sie, weil sie das Stück „Hölderlin“ von Peter Weiss gelesen hatten. Der hatte 1970 die Geschichte des revolutionären Dichters, der seinen Idealen trotz aller Widerstände treu geblieben war und sich in einen Turm zurückgezogen hatte, mit dem eigenen Kampf gegen gesellschaftliche und politische Hindernisse verknüpft. Kaiser wiederum, der damals bei den Essener Songtagen engagiert war, holte „die neuen deutschen, romantischen Folkmusiker“ für die Produktion einer Platte. Was diese mit Gastmusikern im Tonstudio Dierks in Stommeln nur zu gerne taten. Eine „schwierige, aber nicht zu schwierige Aufgabe“, die mit „Hölderlins Traum“ gelöst wurde.

Vielfältig, avantgardistisch,harmonisch und disharmonisch

„Hölderlins Traum“ erregte sofort Aufmerksamkeit, wurde von der Presse bestens aufgenommen, von Grumbkow selbst, der damals schon einen Lehrauftrag an der Folkwangschule Essen hatte, avancierte zum Sprecher der Band. PR-Touren, Einladungen in Radiostudios, Zeitungsartikel, Reportagen in Zeitschriften – „in der Bravo wurden wir zur Topgruppe des Romantikrock ausgerufen“, auch der „Rolling Stone“ berichtete – folgten. Und Konzerte. Eines der Frühen führte ans Deutsche Eck in Koblenz, andere ins europäische Ausland. Das für den Gitarristen Christian bedeutsamste war das im Theatron 1975 in München vor 10 000 Besuchern, darunter auch die Musiker von Genesis, mit dem von ihm verehrten Peter Gabriel, wie die Band im Nachhinein erfuhr.

+ Christian von Grumbkow live 1974. © von Grumbkow

Ein buntes, spannendes Leben sei das gewesen, das mit bis zu 150 Auftritten im Jahr aber auch sehr anstrengend wurde. Und auch Frust brachte. Etwa die Absage an die von ihn komponierte Oper „Der elektrische Stein“, die Kaiser nicht produzieren wollte. Die schon mit dem damaligen Intendanten Kurt Horres angedachte Aufführung in der Oper ging mangels Aufnahme baden.

Acht Aufnahmen folgten auf „Hölderlins Traum“: 1976 „Clowns & Clouds“, die wegen ihres hohen Improvisationsanteils wichtigste für Grumbkow (der sich der Freejazz-Stadt Wuppertal verbunden fühlt), „Rare Birds“ 1977, die anspruchsvollste mit sehr spannenden Sounds, „Traumstadt“ 1978, ein „live aufgenommenes Gesamtpaket, ein Konglomerat der Tourneen“, 1979 die meist verkaufte und kommerziellste „New Faces“, deren Cover einen mit einer Infrarotkamera aufgenommen Kopf zeigte, „bevor andere das nachmachten“. Mit der Zeit entwickelte sich die Musik in Richtung Progressive Rock, mit dem „Alleinstellungsmerkmal Geige“, weil Christoph Noppeney „unglaublich expressiv und einmalig Geige spielen konnte“.

1977 verließ Grumbkow die Bühne, begleitete drei weitere Jahre als Manager die Band, bis der Punk die Ära der grenzüberschreitenden, langen Songs (die auch Hölderlin beherrschte – das Lied „Traum“ war 18.33 Minuten lang) beendete. Hölderlins Musik sei vielfältig, von avantgardistisch bis zu Streichern oder Percussion, harmonisch und disharmonisch, ganz leise und ganz laut gewesen. „Wir waren immer etwas anspruchsvoller, man musste uns zuhören, die Zuschauer erlebten ein Kalt-Wasser-Bad.“ 1981 löste sich die Band mit ihrer letzten CD „Fata Morgana“ auf. 2007 folgte noch die CD „8“, an der von der Ursprungsbesetzung nur noch Michael Bruchmann und Christoph Noppeney mitwirkten.

Ein Comeback ist ausgeschlossen

Ein Comeback oder nur eine Jubiläumsfeier hält von Grumkow denn auch für ausgeschlossen. Die Neuauflage der ersten Platte und eine Dokumentation, die in diesem Jahr über ihn selbst und sein Wirken als Maler entsteht und Hölderlin-Aufnahmen enthält (sie soll im Rex-Theater und in der Börse gezeigt werden), erinnern jedoch an das Jubiläum.

Fehlt ihm was? Nein, sagt von Grumbkow entschieden, er habe sich nie als Musiker gesehen. Nach seinem Ausstieg habe er das ganze Equipment verkauft, nur eine besondere Gitarre seinem Sohn gegeben. Das Musikbusiness sei zu stressig und nicht gesund. „Ich höre gern und viel Musik, aber ich habe nichts dazu beizutragen, zudem mir mein kongenialer Bruder Jochen fehlt (er starb 1990, Red.).“ Und das Bedürfnis, für sich allein spielen zu müssen, habe er nie gehabt.

Wie gut, dass es die Tonträger gibt.