Historisches Zentrum: Land fördert Umbau

Höhepunkt des Engels-Jahres 2020

Der Entwurf des Architekten Antonio Quintiliani: links ist die Kannegießersche Fabrik, rechts das Engelshaus zu sehen. Blau: der Neubau des Besucherzentrums, Ankerzentrum China NRW genannt.

WUPPERTAL Mehr als vier Millionen Euro sind zugesichert. Eröffnung in Wuppertal ist für Oktober 2020 geplant.

Von Eike Rüdebusch

Es soll der Höhepunkt des Engels-Jahres 2020 werden – die Eröffnung des Historischen Zentrums mit dem Engels-Haus, der Kannegießerschen Fabrik und dem dann neuen Ankerpunkt China NRW im Oktober – einen Monat vor Engels’ 200. Geburtstag. Kulturdezernent Matthias Nocke sagte am Dienstag: „Ich kann mir keinen besseren Höhepunkt vorstellen, als das Haus der Großmutter von Engels seiner Bestimmung zu übergeben.“

Dann soll der Neubau des Besucherzentrums – Ankerzentrum China NRW genannt – sowie die Sanierung des Engelshauses abgeschlossen sein. Die Pläne um das Historische Zentrum gehen jetzt in die Abstimmung durch die Ausschüsse, beginnend mit dem Betriebsausschuss des Gebäudemanagements am morgigen Donnerstag. Am 15. Mai soll dann der Rat das Okay geben.

Gleichzeitig liegt jetzt ein Förderantrag beim Wirtschaftsministerium des Landes vor, der am 13. April durch das zentrale Fördermanagement eingerichtet wurde. Nocke stellte sie am Dienstag vor. „Die Pläne sind so konkret, dass wir die Finanzierung komplett abbilden können“, sagte er.

Neben den Renovierungskosten des Engelshauses, die durch den Haushalt des Gebäudemanagements gedeckt sind – 2,5 Millionen Euro – werden weitere 9,7 Millionen Euro für den Neubau des Besucherzentrums investiert. 4,65 Millionen Euro sollen vom Land kommen. Die Stadt trägt einen Eigenanteil von 2,1 Millionen, die bereits im Haushaltsplan vermerkt sind. Die restlichen Kosten können laut Nocke aus dem Haushalt der Stadt zusammengetragen werden – etwa weil die Pläne für das Pina-Bausch-Zentrum noch nicht so weit fortgeschritten sind, wie gedacht. Dadurch ergäben sich zusätzliche Finanzmittel.

Eberhard Illner, Leiter des Historischen Zentrums, sagte, das Land habe das Fördergeld bereits reserviert. Nach mehreren Anläufen sei endlich das Geld da, sagte er erfreut – über den Topf „Tourismus.“

Strahlkraft für das bergische Städtedreieck

Denn die Glaskonstruktion zwischen dem Engelshaus und der Kannegießerschen Fabrik soll vor allem chinesische Touristen anlocken und so auch Anziehungspunkt für Wirtschaftsvertreter aus China werden. „Investoren aus China müssen Trier und Wuppertal besucht haben, um das Wohlwollen der Partei zu genießen“, erklärte Illner – wegen Marx und Engels. Das soll durch den Neubau genutzt werden.