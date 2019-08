Vierter Anbieter von E-Scootern in Düsseldorf

Angebot

+ © Alexander Esch Der neue Anbieter von E-Scootern hat am Carlsplatz schon ein paar Gefährte stehen. © Alexander Esch

DÜSSELDORF Innerhalb kürzester Zeit hat sich das Angebot an E-Scootern stark erhöht. Nun möchte bereits der vierte Anbieter von E-Scootern in Düsseldorf durchstarten.

Das US-amerikanische Unternehmen „Lime“ will stärker in Deutschland expandieren. Bisher gab es den Marktführer in Deutschland nur in Städten wie Berlin, Hamburg oder München. Nun möchte das Unternehmen in insgesamt sieben weiteren deutschen Städten Fuß fassen. Wie bei den anderen Anbietern funktioniert das Konzept über eine App, bei der man die Scooter in der Umgebung finden kann. Die Reichweite der „Lime“-Scooter beträgt um die 30 Kilometer. Die Nutzung kostet 20 Cent die Minute, zuzüglich einem Euro Entriegelungsgebühr. red