+ © Stadt Wuppertal Die beiden Nager sind nun in Sicherheit. © Stadt Wuppertal

WUPPERTAL Am Dienstag gegen 10 Uhr wurden zwei Meerschweinchen an einem Platz gefunden, der sicher nicht artgerecht war: in einem Abfalleimer im Nordpark.

Der steht in der Nähe des Parkplatzes unter der Autobahn an der Winchenbachstraße. Die Stadt bittet nun um Hilfe bei der Aufklärung, wer die Tiere dort ausgesetzt hat. In demselben Mülleimer seien sogar schon einmal Meerschweinchen entsorgt worden. red