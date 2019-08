Jamaikanische Musik an der Nordbahntrasse

Aktion

+ © Stefan Fries Gefeiert wird rund um den Mirker Bahnhof, der Eintritt ist frei. © Stefan Fries

Wuppertal. Mehr als 3500 Besucher hat der Trassenjam an der Wuppertaler Nordbahntrasse in den vergangenen Jahren angezogen und ist damit laut Veranstalter zum größten Szenetreff für jamaikanische Musik im Bergischen Land gewachsen.

Am heutigen Samstag, 3. August, gibt es die nächste Auflage – mit noch mehr Platz für die Besucher. Das Gelände an der Mirker Straße 48 wurde noch einmal vergrößert. Sieben Acts werden für den Trassenjam angekündigt. Das Programm beginnt um 14 Uhr, der letzte Song wird um 22 Uhr gespielt. Ganz neu ist in diesem Jahr die kostenlose Trassenjam-App. Diese bietet Infos zu Line-up, Programmänderung und Anreise. red