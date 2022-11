Trauergebet für Mevlüde Genç: Viele Gäste haben sich versammelt - Zerenomie beginnt

Live

+ © Christian Beier (Archiv) Mevlüde Genç starb mit 79 Jahren. Seit dem Brandanschlag 1993 auf ihre Familie war sie die Stimme der Versöhnung. © Christian Beier (Archiv)

Alle Solinger, Bekannte, Freunde und Verwandte sind eingeladen, an der Trauerfeier teilzunehmen. So läuft das Gedenken.

Zeremonie beginnt

Die Zerenomie beginnt etwas früher als gedacht, bereits gegen 13.45 Uhr.

Am Sarg von Mevlüde Genç können sich die Gäste verabschieden

Der Sarg mit Mevlüde Genç wird für die Trauergäste zur Unteren Wernerstraße gebracht. Die Familie trägt den Sarg auf ein Podest, das gegenüber des früheren Wohnhauses der Familie steht. So können sich die Trauernden von Mevlüde Genç verabschieden.

Viele Menschen versammeln sich bereits vor der Trauerveranstaltung

Eine knappe Stunde vor dem Start des Trauergebets füllt sich die Untere Wernerstraße. Ibrahim Erdogan von der Solinger Ditib-Gemeinde kann nicht sagen, wie viele Besucher kommen. Autokennzeichen aus der ganzen Bundesrepublik hat er gesehen. Die Familie kommt von zahlreichen Trauergästen über die Schweizer Straße zum Ort des Trauergebets. Darunter auch OB Tim Kurzbach.

Für den türkischen Staat werden der Botschafter Ahmet Başar Şen und die Generalkonsulin Ayşegül Gökçen Karaarslan erwartet. Vom Bundesverband der Ditib kommt der Vorsitzende Kazim Türkmen. Am Grundstück, auf dem das Haus der Familie Genç liegen viele Kränze. Darunter von den türkischen Konsulaten, der Stadt Solingen und privater Angehöriger. Besonders groß ist das Interesse türkischer Medien, die das Trauergebet live übertragen wird.

Beim Brandanschlag 1993 verlor Familie Genc fünf Angehörige. Mevlüde und Durmus Genç zwei Töchter, zwei Enkelinnen und eine Nichte. Ihre Stimme erhob zur Versöhnung, sicher auch weil sie in ihrer Verzweiflung direkt nach der Tat ein Gedanke packte: „„In der Nacht habe ich geweint. Aber am Tag habe ich meinen überlebenden Kindern ins Gesicht lächeln müssen, um dafür zu sorgen, dass der Hass nicht Eingang findet in ihre Herzen.”

Der Solinger Brandanschlag stand in einer Reihe rechtsextremer Anschläge in der Zeit nach der Wiedervereinigung Deutschlands. Mölln Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda sind neben Solingen bis heute unvergessene Orte der extremistischen Übergriffe mit vielen Opfern.

+ Auch Josef Neumann (SPD) (3.v.r) ist als Trauergast vor Ort. © Tim Oelbermann

+ Viele Menschen haben sich bereits vor 14 Uhr versammelt um Mevlüde Genç zu gedenken. © Tim Oelbermann

+ Bereits vor der offiziellen Veranstaltung haben viele Menschen Blumenkränze abgelegt. © Tim Oelbermann

Hendrik Wüst wird als Trauergast erwartet

Wie das Kölner Domradio meldet, wird zu dem voraussichtlich rund halbstündigen Trauergebet der Deutsch-Türkischen Union (Ditib) heute um 14 Uhr an der Unteren Werner Straße auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) erwartet. Er wird von seiner Stellvertreterin Mona Neubaur und Integrationsministerin Josefine Paul (beide Grüne) geleitet. Zudem werden viele Vertreter aus Politik, Verwaltung und Gesellschaft Solingens mit Oberbürgermeistern Tim Kurzbach (SPD) an der Spitze der Zeremonie bewohnen. pm

+ Für die Trauergäste wurden Straßen rund um das Denkmal zum Brandanschlag gesperrt. © Tim Oelbermann

Straßen sind gesperrt

Solingen. In rund zwei Stunden beginnt die Trauerveranstaltung für die am Sonntag verstorbene Solinger Friedensbotschafterin Mevlüde Genç. Um die Sicherheit der Freunde, Verwandten und Gästen gewähren zu können sind seit 11 Uhr die Untere Wernerstraße, die Paulinenstraße und die Schweizerstraße gesperrt. Polizei und Ordnungsamt sind präsent.

Besucher werden von der Kullerstraße über die Paulinenstraße auf die Untere Wernerstraße und zurück über die Schweizerstraße geführt. kab

Erste Meldung, 1. November: Heute findet ein Trauergebet für Mevlüde Genç statt

Von Philipp Müller

Solingen. Der Bereich der Unteren Wernerstraße wird heute zwischen 11 und 17 Uhr abgesperrt sein. Um 14 Uhr beginnt dort eine Trauerveranstaltung mit einem Trauergebet für die am Sonntag verstorbene Solinger Friedensbotschafterin Mevlüde Genç. Stadtsprecher Thomas Kraft berichtet, dass die Solinger Ditib-Gemeinde dazu einlade. Mit ihr und Familie Genç ist das Rathaus seit Sonntag im engen Austausch.

Zum Trauergebet erwarte die Familie viele Gäste aus dem Familien- und Bekanntenkreis, erklärte Can Genç, Enkel der Verstorbenen. Nach dem Gebet werden die sterblichen Überreste wahrscheinlich noch am heutigen Dienstag in die Türkei geflogen, berichtete Ibrahim Erdogan von der Solinger Ditib-Vereinigung. Die rituelle Waschung des Leichnams, bei der die Familie Abschied von der Toten nehmen konnte, sei am Montag erfolgt.

Zum Trauergebet wird der Sarg vor dem Grundstück aufgebahrt, auf dem das Haus stand, das 1993 Ziel eines rechtsextremen Brandanschlags durch vier Solinger Neonazis wurde. Familie Genç verlor dabei fünf Angehörige.

Trauerfeier für Mevlüde Genç: Diese Straßen sind gesperrt

Am Sonntag war Mevlüde Genç im Alter von 79 Jahren gestorben. Sie war nach dem Brandanschlag zunächst das Gesicht der Trauer und sehr schnell auch die Stimme der Versöhnung geworden. Sie mahnte, dass Liebe und nicht Hass das Tun und Miteinander der Menschen prägen müsse. Das brachte ihr weltweit Anerkennung ein, sie wurde mit Auszeichnungen geehrt. Die Sperrungen betreffen am heutigen Dienstag die Paulinenstraße, Untere Wernerstraße und die Schweizer Straße. Anwohner bittet das Rathaus für die Zeit der Trauerfeier, ihre Pkw an anderer Stelle zu parken, entsprechende Handzettel werden verteilt.

„Es ist mit großem Andrang von Besucherinnen und Besuchern sowie auch mit der Präsenz örtlicher und überörtlicher Medien zu rechnen“, erklärt Stadtsprecher Kraft. Aus diesem Grund würden Streckenposten Besucherinnen und Besucher des Totengebets im Einbahnverkehr zu Fuß von der Paulinenstraße kommend zur Unteren Wernerstraße und später über die Schweizer Straße zurück zur Kuller Straße lenken.