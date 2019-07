Herrenloser Koffer sorgt für Polizeieinsatz

Wuppertaler Hauptbahnhof

WUPPERTAL Während Experten den Koffer untersuchten, musste Gleis 1 gesperrt werden. Im Zugverkehr kam es zu Ausfällen und Verspätungen.

Ein herrenloser Koffer sorgte am Samstagmittag nicht nur für einen Einsatz der Bundespolizei, sondern auch für Chaos im Zugverkehr. Gegen 13 Uhr wurden die Beamten zum Wuppertaler Hauptbahnhof gerufen. In einem der Schließfächer wurde in einem unverschlossenen Fach ein Hartschalenkoffer entdeckt. Versuche, den Besitzer vor Ort ausfindig zu machen, blieben erfolglos.

Während Experten den Koffer untersuchten, sperrte die Polizei auch das Gleis 1, von dem unter anderem Züge nach Dortmund abfahren. Die Züge wurden über andere Gleise umgeleitet. Auf anderen Linien wie der S-Bahnlinie 7 zwischen Wuppertal und Solingen kam es ebenfalls zu Einschränkungen.

Nachdem der Koffer von den Experten mit einem Röntgengerät untersucht wurde, wurde dieser manuell geöffnet. Im Koffer befanden sich Kleidungsstücke, sowie Zeitungen und eine Energiequelle, wie Jörg Bittner, Sprecher der Bundespolizei, berichtete. Die Polizei versucht nun, den Besitzer des Koffers zu ermitteln. Um kurz vor 16 Uhr war der Einsatz beendet und die abgesperrten Bereiche wieder freigegeben. red