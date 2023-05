Herbst und Netenjakob plaudern

Wuppertal. Ihr Sinn für schwarzen Humor, die Freude an Wortwitz und ihre Vorliebe für Loriot verbinden den aus Wuppertal stammenden Schauspieler Christoph Maria Herbst und den Kölner Kabarettisten und Bestseller-Autoren Moritz Netenjakob dermaßen, dass sie sich zu einer Satire-Show zusammentun. In ihrem Programm „Das ernsthafte Bemühen um Albernheit“ plaudern sie am 16. Mai in der Immanuelskirche über ihre Leidenschaft für intelligenten Humor und geben Kostproben der satirischen Schreibkultur – zum Beispiel Live-Auszüge von Herbsts Lieblings-Hörbüchern und Szenen aus Netenjakobs Erfolgsroman „Macho Man“.