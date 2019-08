Heinersdorff bietet mehr Einzelkonzerte

Musik

+ © Patrick Seeger/dpa Anne-Sophie Mutter kommt am 22. Januar 2018 mit dem Orchestre dell’ Accademia nach Düsseldorf. © Patrick Seeger/dpa

DÜSSELDORF Anne-Sophie Mutter und David Garrett kommen.

Von Lars Wallerang

Mit mehreren Abonnement-Reihen ist die Konzertagentur Heinersdorff seit Jahren solide aufgestellt. Ab der kommenden Saison 2017/2018 gibt es aber deutlich mehr Konzerte, deren wirtschaftlicher Erfolg von verkauften Einzelkarten abhängt. Heinersdorff hat die Zahl der Sonderkonzerte, in denen außergewöhnliche Musiker mit ausgefallenen Programmen auftreten, von vier auf zwölf verdreifacht. „Wir sind ermutigt durch die gute Auslastung dieser Konzerte“, begründet Geschäftsführer Burkhard Glashoff den Schritt.

Zu den großen Namen gehören die Geigen-Promis Anne-Sophie Mutter (22. Januar mit Orchestre dell’Accademia unter Antonio Pappano) mit dem Beethoven-Konzert, Frank Peter Zimmermann (7. Dezember mit den Berliner Barock-Solisten) und David Garrett, der die Zusammenarbeit mit Christoph Eschenbach und dem London Philharmonic Orchestra fortsetzt.

Zum Dutzend der Sonderkonzerte gehört der amerikanische Organist Cameron Carpenter, der mit seiner Touring-Orgel durch die Welt reist. Am 13. Dezember gestaltet er in der Tonhalle ein Weihnachtskonzert. Unter dem Motto „Bass erstaunt“ gibt der Klassik-Sänger Thomas Quasthoff am 16. Oktober einen Jazzabend. Am 16. Juni 2018 feiert der britische Chor „The King’s Singers“ den 50. Bühnengeburtstag. Der populäre Komponist Max Richter (geb. 1966) gibt am 8. Juni 2018 einen Abend mit Live-Elektronik.

Neu ist eine Vierer-Reihe mit Klavierabenden von jungen und soeben mit wichtigen Musikpreisen ausgezeichneten Pianisten. Die Konzerte werden im Robert-Schumann-Saal mit Unterstützung des Steinway-Hauses veranstaltet. Zu Gehör kommt unter anderem die Preisträgerin der 1. Robert-Schumann-Competition.

Daniil Trifonov kommt gleich zweimal

Die Konzertagentur kann aber auch in den traditionellen Gleisen der Abo-Reihen Besonderes präsentieren, auch neue Namen. Zu den Shootingstars unter den Pianisten gehört der junge Russe Daniil Trifonov. Er ist zum ersten Mal Gast bei den Heinersdorff-Konzerten, dafür gleich an zwei Abenden: Am 20. November mit Werken von Frédéric Chopin, Sergei Rachmaninow und Frederic Mompou; am 13. März spielt er den Solopart von Peter Iljitsch Tschaikowskys 1. Klavierkonzert beim Gastspiel des London Philharmonic Orchestra.

Ebenfalls zu Gast: das Philadelphia Orchestra unter der Leitung seines jungen und gefeierten Chefdirigenten Yannick Nézet-Séguin. „Um einen Termin mussten wir hart kämpfen“, sagt Glashoff. Auf den 27. Mai 2018 konnte man die Musiker festnageln.

www.heinersdorff-konzerte.de