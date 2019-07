Hauptstraße soll sicherer werden

Verkehr

+ © Anna Schwartz/Archiv Die Cronenberger Hauptstraße. © Anna Schwartz/Archiv

WUPPERTAL Cronenberg prüft Tempo 30 und Querungshilfen.

Wuppertal. Von der Bank zur Apotheke, vom Bäcker zum Optiker: Wer in Cronenberg einkauft, wechselt meist mehrfach die Straßenseite. Und überquert dabei die viel befahrene Hauptstraße – zumeist, ohne eine Ampel zu nutzen. Denn die liegen zu oft zu weit weg. Für mehr Sicherheit hat es schon mehrere Vorstöße gegeben. Im vergangenen Sommer hat die Bezirksvertretung Cronenberg die Verwaltung aufgefordert, ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern zu prüfen. Seither warten die Bezirksvertreter auf eine Antwort.

„Wir wollen die Unfallgefahr reduzieren“, erklärt Hans-Peter Abé (SPD) in der BV. Zudem sei die Idee, dass dann mancher Fahrer eine andere Route nimmt und eher durch den Burgholztunnel Richtung Elberfeld fährt als über die Solinger Straße.

In der Sitzung am 1. Februar oder der folgenden am 26. April sollen die Politiker eine Antwort erhalten. Ob die Gesetzesnovelle zu Tempo 30 auf die Hauptstraße anwendbar ist, scheint fraglich. Denn die schafft nur neue Möglichkeiten, wenn die betroffene Straße an Einrichtungen mit besonders gefährdeten Besuchern oder Bewohnern vorbeiführt wie Altenheime, Schule oder Kindergärten Michael-Georg von Wenczowsky (CDU) kündigt an, dass die CDU einen weiteren Vorschlag für mehr Sicherheit machen wird: durch Querungshilfen.