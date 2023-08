Wuppertaler: „Mein Alltag spielt sich in Hogwarts ab“

Der Musicaldarsteller Alen Hodzovic spielt „Draco Malfoy“ in der Hamburger „Harry-Potter“-Inszenierung.

Von Stephan Eppinger

Wuppertal/Hamburg. Der in Wuppertal geborene Schauspieler, Sänger und Musicaldarsteller Alen Hodzovic hat in Hamburg beim Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“ die Rolle des Draco Malfoy übernommen. Gestartet in seine heutige Karriere ist er in Wuppertal. Wir haben mit dem heutigen Wahlberliner über seine Arbeit im Mehr! Theater in Hamburg und seine Beziehung zu seiner alten Heimat im Bergischen gesprochen.

Sie wurden in Wuppertal geboren. Welche Beziehung haben Sie zur Stadt und zum Bergischen Land?

Alen Hodzovic: Dass ich in Elberfeld geboren worden bin, war eher ein Zufall - meine Eltern wohnten damals in Hagen und über Schwelm ging es dann für die Familie nach Erkrath. Aber ich kann mich noch darin erinnern, dass ich als Kind total gerne mit der Schwebebahn gefahren bin und die Ausflüge ins Wuppertaler Schwimmbad immer sehr genossen habe. Bis heute habe ich noch viele Freunde und Bekannte in der Region und besuche, so oft es geht, meine Eltern.

Auch die künstlerischen Anfänge gab es in Wuppertal.

Hodzovic: Begonnen hat alles, nachdem ich wusste, was ich beruflich machen möchte, im Kulturforum „Alte Post” in Neuss, wo es für ein Stück ein Vorsprechen gab. Während der Proben wurde noch eine Ausbildung im Gesang, Tanz und im Schauspiel angeboten. Danach war ich ein Jahr im TiC in Cronenberg. Begonnen hat dort alles mit einem Dario-Fo-Abend. Noch während der Proben dafür bekam er den Nobelpreis und wir hatten ein ausverkauftes Haus. Im TiC stand ich auch bei Musicals auf der Bühne - unter anderem mit Patrick Stanke, der mir später bei anderen Stücken noch häufiger begegnet ist. Ein schönes Wiedersehen gab es vor einigen Jahren bei einem Konzert im TiC, wo ich noch viele der alten Kollegen kenne. An die Zeit in Cronenberg erinnere ich mich immer gerne zurück. Ich würde auch gerne wieder in Wuppertal oder Düsseldorf auf der Bühne stehen. Das hat sich aber leider bislang noch nicht ergeben.

Und dann begann die eigentliche Ausbildung in München.

Hodzovic: Ja, da war ich dann bei der damals noch ziemlich neuen Bayerischen Theaterakademie August Everding im Prinzregententheater. Dort konnte man alle Theaterberufe unter einem Dach lernen. In der Zeit hatte ich schon die ersten Engagements und konnte professionell arbeiten. Nach ein paar Jahren im Beruf habe ich noch eine weitere Ausbildung an der Royal Academy of Music in London angeschlossen. Auch das war eine tolle Zeit.

Und jetzt stehen Sie als Draco Malfoy in Hamburg auf der Bühne.

Hodzovic: Auf die Harry-Potter-Bücher bin ich eher durch Zufall in einer Buchhandlung gestoßen. Ich habe dann direkt in der U-Bahn mit dem Lesen begonnen und konnte gar nicht mehr damit aufhören. Interessanterweise war ich dort nicht der Einzige mit so einem Buch. Da gab es einen großen Hype in dieser Zeit. Später kamen dann die Filme und das Theaterstück in London. Das habe ich mir mit meinem Bruder angesehen und wusste sofort, dass ich die Rolle von Draco Malfoy übernehmen möchte. Und dann hatte ich das große Glück, unter insgesamt mehr als 3000 Bewerbern für diese Rolle ausgewählt zu werden.

Was mögen Sie an Draco, dem Gegenspieler von Harry Potter?

Hodzovic: Ich hatte schon beim Lesen der Bücher das Gefühl, dass hinter dieser Figur mehr als nur ein Bösewicht steckt und dass dieser auch seine menschliche Seite besitzt. In unserem Stück sind die Schüler von einst erwachsen geworden und zeigen überraschend neue Seiten von sich. Das ist für mich als Darsteller sehr faszinierend.

Was hat sich an Draco geändert?

Hodzovic: Draco hatte wie Harry eine sehr schwere Kindheit, weil er von seinen Eltern in eine Rolle gedrängt wurde, die er so nicht haben wollte. Da gab es viel Druck auf Draco. Mir ist damals schon aufgefallen, dass er Harry in einer Situation nicht verraten, sondern beschützt hat. Das ist für mich ein Schlüsselmoment für diese Figur. Im Stück ist Draco ein alleinerziehender Vater, der seine Frau verloren hat. Er tut alles, um seinen Sohn vor dem Bösen zu beschützen und verbündet sich dafür sogar mit Harry, seinem Erzfeind. Das ist etwas, das mich sehr bewegt.

Wie sieht aktuell Ihr Alltag in Hamburg aus?

Hodzovic: Der spielt sich vornehmlich in Hogwarts ab und besteht aus proben und spielen. Gerade haben wir zwölf neue Darsteller in das Stück integriert, das so eine Erfrischungskur erfahren hat. In dieser Woche gab es die große Premiere.

Wenn Sie selbst Zauberkräfte hätten. Was würden Sie damit anfangen?

Hodzovic: In der Zauberwelt von Harry Potter gibt es mit dem „Expecto Patronum“ einen Schutzzauber gegen das Böse. Wenn ich gerade sehen, was in der Welt alles passiert, würde ich gerne die Menschen, die mir wichtig sind, mit so einem Schutzzauber versehen.

